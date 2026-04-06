The Floor: Επιστροφή μετά το Πάσχα με αλλαγές - Οι εκπλήξεις του 3ου κύκλου

Την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 21:00 στον ΣΚΑΪ κάνει πρεμιέρα ο τίτλος κύκλος του The Floor, του απόλυτου game show γνώσεων και στρατηγικής, που σημειώνει μεγάλη επιτυχία στη διεθνή αγορά.

Ο νέος κύκλος έρχεται ανανεωμένος και απρόβλεπτος με τον Γιώργο Λιανό να ξεδιπλώνει ξανά το ταλέντο του στην παρουσίαση επιστρατεύοντας συχνά το χιούμορ του και δίνοντας σωστό ρυθμό στο πρότζεκτ του σταθμού που γυρίστηκε στο Άμστερνταμ.

Στον τρίτο κύκλο ο παρουσιαστής υποδέχεται 100 νέους παίκτες από την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και από χώρες της Ευρώπης. Εκείνοι, αντιπροσωπεύοντας 100 νέες, ευφάνταστες κατηγορίες, καλούνται να παραμείνουν στο παιχνίδι μέχρι το τέλος και να κατακτήσουν το «The Floor» και κατ’ επέκταση το μεγάλο έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ.

Τι αλλάζει στον 3ο κύκλο

Στον τρίτο κύκλο, οι μονομαχίες γνώσεων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς το game show εμπλουτίζεται με νέους τύπους κατηγοριών που δοκιμάζουν διαφορετικές δεξιότητες. Εκτός από την «Αναγνώριση Εικόνων», τις «Ηχητικές Κατηγορίες», τις «Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής» και το «Συμπλήρωσε το κενό», οι παίκτες θα προσπαθήσουν να παραμείνουν στο παιχνίδι παίζοντας σε «Ανοιχτές» και «Συνδυαστικές» κατηγορίες.

Τι σημαίνουν αυτές;

Οι παίκτες αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο σε απλές κατηγορίες γνώσης από διάφορους χώρους (τηλεόραση, διατροφή, αθλητικά κ.ά.) και καλούνται, μέσα στον διαθέσιμο χρόνο των 45 δευτερολέπτων, να απαντήσουν. «Συνδυαστικές» κατηγορίες: Οι παίκτες βλέπουν στην οθόνη τρία γραμμένα στοιχεία και, μέσα στον διαθέσιμο χρόνο των 45 δευτερολέπτων να βρουν το νησί, την ταινία ή ό,τι άλλο τους έχει ζητηθεί...

Όμως, εκτός από τις νέες κατηγορίες, το «The Floor» επιφυλάσσει μια μεγάλη έκπληξη που τα αλλάζει... όλα, αλλά γι' αυτή θα περιμένουμε λίγο ακόμα.