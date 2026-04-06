Τι «μαγειρεύει» το OPEN για την επόμενη σεζόν στην ψυχαγωγία - Η περίεργη απουσία της Άριας Καλύβα

Ρευστό παραμένει το τοπίο στο κανάλι της Παιανίας όσον αφορά στο στήσιμο του ψυχαγωγικού προγράμματος του καναλιού για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ο νέος διευθυντής προγράμματος Θέμης Μάλλης έκανε αλλαγές αμέσως μετά την ανάληψη της καθηκόντων του μετακομίζοντας το «The Real View» στη μεσημεριανή ζώνη, αντίστοιχα μετατρέποντας το καθημερινό «Ώρα για Ψυχαγωγία» του Θανάση Πάτρα σε εβδομαδιαίο «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και διακόπτοντας την προβολή της μεσημεριανής εκπομπής του Σαββατοκύριακου «Εδώ ΤV».

Την επόμενη τηλεοπτική σεζόν έρχονται σίγουρα και άλλες αλλαγές. Το «σπάσιμο» του διδύμου Λάμπρου Κωνσταντάρα – Ιωάννας Μαλέσκου που παρουσιάζουν το «Ραντεβού το ΣΚ» είναι πλέον δεδομένο. Ωστόσο πρόθεση του τηλεοπτικού σταθμού είναι να συνεχιστεί η συνεργασία και με τους δύο παρουσιαστές. Γι’ αυτό το λόγο το προηγούμενο χρονικό διάστημα έγιναν ξεχωριστά ραντεβού. Για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα καθώς έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με το κανάλι της Παιανίας. Το σενάριο που κυκλοφορεί και θέλει να συνεχίζει την επόμενη σεζόν με νέα παρτενέρ την Ελίνα Παπίλα προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται.

Γεγονός είναι ωστόσο ότι άφησαν εξαιρετικές εντυπώσεις ως δίδυμο στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για την κάλυψη της κηδείας της Μαρινέλλας και αυτό αποτυπώθηκε και στα ποσοστά τηλεθέασης. Όσον αφορά στην Ιωάννα Μαλέσκου έχει ήδη γίνει μια πρώτη συζήτηση για ένα γυναικείο μαγκαζίνο.

Την προηγούμενη Δευτέρα μαγνητοσκοπήθηκε το εορταστικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών που θα προβληθεί την Κυριακή του Πάσχα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Αίσθηση πάντως και συζητήσεις προκάλεσε η απουσία της Άριας Καλύβα σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές του «Ραντεβού το ΣΚ» που έδωσαν το παρόν στο πλευρό του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου. Πληροφορίες αναφέρουν πως η Άρια Καλύβα απουσίαζε στο εξωτερικό. Πάντως είναι η δεύτερη απουσία της μετά και τη συμμετοχή όλου του team της εκπομπής του Σαββατοκύριακου στην celebrity εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος».

Ικανοποιημένος είναι μέχρι στιγμής ο σταθμός και με τον Θανάση Πάτρα καθώς το «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» κάνει ικανοποιητικότατα ποσοστά τηλεθέασης για τη ζώνη προβολής του. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Το πρώτο πλάνο του ψυχαγωγικού προγράμματος θα είναι έτοιμο στις αρχές Μαϊου και εν συνεχεία θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για τις ζώνες που θα είναι διαθέσιμες καθώς ως γνωστόν το Open είναι κατά βάση ενημερωτικός σταθμός. Φαίνεται πως όλες οι υπάρχουσες ενημερωτικές εκπομπές θα διατηρηθούν χωρίς να αποκλείεται και η προσθήκη νέων.

