Το The Floor «χτίζει» το κοινό του - Τι τηλεθέαση έκανε το 6ο επεισόδιο;

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες όσον αφορά στα τηλεπαιχνίδια έκανε τη φετινή σεζόν στο πρόγραμμά του ο ΣΚΑΪ, το The Floor.

Το κανάλι του Φαλήρου έφερε ένα από τα πιο σύγχρονα τηλεπαιχνίδια-show της διεθνούς αγοράς και το παρουσίασε στο ελληνικό κοινό παραδίδοντας τα ηνία του στο δυνατό του χαρτί, τον Γιώργο Λιανό, που έχει αποδείξει πόσο εύστροφος και εύστοχος είναι στα σχόλιά του τόσο στο κομμάτι της παρουσίασης, όσο και του ραδιοφώνου όλα αυτά τα χρόνια.

Το χιούμορ είναι το ατού του και το The Floor του επιτρέπει να το χρησιμοποιεί όχι απέναντι σε έναν και δύο, αλλά απέναντι σε 100 παίκτες που όσο περνά ο καιρός γίνονται λιγότεροι, καταστρώνοντας τα στρατηγικά τους σχέδια για να κερδίσουν περισσότερο χώρο... και χρήματα.

Όπως όμως μαρτυρούν τα ποσοστά τηλεθέασης, το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το πρόγραμμα είναι αντιστρόφως ανάλογο του πλήθους των συμμετεχόντων. Εξάλλου αυτό που πάντα λέγεται είναι πως χρειάζεται χρόνος για να «χτιστεί» το κοινό σε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά, ενώ και το κοινό αποκτά «αγαπημένους» παίκτες.

Η ισχυρή σχέση που δημιουργεί το The Floor με τους τηλεθεατές αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Nielsen.

Το έκτο επεισόδιο του «The Floor», που μεταδόθηκε χθες (20/11), σημείωσε στο δυναμικό κοινό 18-54 11,2%. 1.080.702 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

Από εκεί και πέρα, ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα ποσοστά τηλεθέασης στο γυναικείο κοινό 18-24 που έφτασε σε λεπτό το 33,3% και στο ανδρικό κοινό 18-24 το 38,2%.

The Floor | ΣΚΑΪ

Αξίζει να σημειωθεί ότι γυρίσματα - που πραγματοποιούνται στην Ολλανδία- έχουν ολοκληρωθεί και για τον δεύτερο κύκλο του The Floor, ενώ έχουν ξεκινήσει οι συμμετοχές και για τον τρίτο. Οπότε έπεται συνέχεια που θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.