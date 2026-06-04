Φοίβος Δεληβοριάς: «Φυσικά και κριντζάρω την κόρη μου - Γελάμε μαζί μετά»

Για την κόρη του μίλησε μεταξύ άλλων ο Φοίβος Δεληβοριάς, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στο Στούντιο 4, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Ειδικότερα, ο Φοίβος Δεληβοριάς δήλωσε πως «φυσικά και κριντζάρω την κόρη μου κάποιες στιγμές! Νομίζω πως είναι η δουλειά μας να… κριντζάρουμε τα παιδιά μας, πάντως δεν παρεξηγούμαι. Επειδή πάντα βάζω τον εαυτό μου στη θέση του κωμικού προσώπου, υπάρχει πάντα μία ροπή προς τον αυτοσαρκασμό που την είχα από πολύ μικρός».

«Όταν κάνω, λοιπόν, κάτι που φέρνει την κόρη μου σε τρομερή αμηχανία, γελάμε μαζί. Το καταλαβαίνω την ίδια στιγμή. Συνέχεια κάνω κριντζαριστικά πράγματα», συμπλήρωσε.

Μάλιστα στη συνέχεια ανέφερε συγκεκριμένα πειράγματα που έχει κάνει στην κόρη του: «Πέφτω από καρέκλες μπροστά της, την βγάζω για φαγητό και πέφτω… Γίνομαι ρεζίλι δηλαδή μπροστά της με διάφορους τρόπους” πρόσθεσε εν συνεχεία, με χαμόγελο, ο Φοίβος Δεληβοριάς στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή της ΕΡΤ», είπε χαρακτηριστικά.