Η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε εκτάκτως χθες (Τρίτη 30/12) με νέο Φως στο Τούνελ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η Ελένη Παπαδοπούλου είχε βρει φρικτό θάνατο πριν από τέσσερα χρόνια μετά από φωτιά μέσα στο σπίτι της και πλέον ο γιος της θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες, ενώ λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Φως στο Τούνελ, προφυλακίστηκε.

Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη έφερε στο φως νέα στοιχεία που συγκλόνισαν τους τηλεθεατές, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως στο X για να σχολιάσουν όλα όσα έβλεπαν στην οθόνη τους.

Δύο στοιχεία που σχολιάστηκαν τόσο στην εκπομπή όσο και στο X ήταν από τη μία η απάθεια του γιου στην τελευταία συνέντευξή του στην Αγγελική Νικολούλη όταν εκείνη τον ενημέρωσε πως οι Αρχές έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η μητέρα του δολοφονήθηκε και από την άλλη, η ατάκα του σε συνομιλία με συγγενή του που του εξέφρασε τη στενοχώρια του για τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή η Ελένη Παπαδοπούλου: Μην ανησυχείς, κάηκε νεκρή».

Τραγική μάνα-θύμα!

Για φαντάσου!!

Να γεννήσεις ένα παιδί,

να το μεγαλωσεις,

να του δώσεις μέρος της ζωής σου,

και τελικά να σε δολοφονήσει. #Κολωνακι#fosstotounel — frau-frau Marie.Fr 🇫🇷🇬🇷⛴️🗼 (@fraulitsa_lol) December 30, 2025

Μιλουσε για τον θανατο της μανας του

ΚΑΙ ΓΕΛΟΥΣΕ ΡΕ.

Γι αυτο και τον ειχαμε ολοι υποψιαστει.

ΓΕΛΟΥΣΕ. ΓΕΛΟΥΣΕ. ΓΕΛΟΥΣΕ. #fosStotounel — XMAS EDITION😈 & 😇: the 📚 of 📺+🎶 !! (@thanasima_agna) December 30, 2025