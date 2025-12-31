Μενού

Φως στο Τούνελ: Χαμός στο X με τις αποκαλύψεις της Νικολούλη για την Ελένη Παπαδοπούλου

«Βροχή» έπεσαν τα tweets στο X με αφορμή το χθεσινό (30/12) έκτακτο Φως στο Τούνελ με τις αποκαλύψεις της Αγγελικής Νικολούλη για την Ελένη Παπαδοπούλου.

Η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε εκτάκτως χθες (Τρίτη 30/12) με νέο Φως στο Τούνελ, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού Γιάννη Παπαδόπουλου.

Η Ελένη Παπαδοπούλου είχε βρει φρικτό θάνατο πριν από τέσσερα χρόνια μετά από φωτιά μέσα στο σπίτι της και πλέον ο γιος της θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της, με αποτέλεσμα να συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες, ενώ λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Φως στο Τούνελ, προφυλακίστηκε. 

Η εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη έφερε στο φως νέα στοιχεία που συγκλόνισαν τους τηλεθεατές, οι οποίοι έσπευσαν αμέσως στο X για να σχολιάσουν όλα όσα έβλεπαν στην οθόνη τους.

Δύο στοιχεία που σχολιάστηκαν τόσο στην εκπομπή όσο και στο X ήταν από τη μία η απάθεια του γιου στην τελευταία συνέντευξή του στην Αγγελική Νικολούλη όταν εκείνη τον ενημέρωσε πως οι Αρχές έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η μητέρα του δολοφονήθηκε και από την άλλη, η ατάκα του σε συνομιλία με συγγενή του που του εξέφρασε τη στενοχώρια του για τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή η Ελένη Παπαδοπούλου: Μην ανησυχείς, κάηκε νεκρή».

 

