Το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται εκτάκτως στο Mega την ερχόμενη Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 στις 23.10 μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι.

Η άτυχη 87χρονη γυναίκα, χήρα πρώην υπουργού είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη το 2022 στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι και παρά το γεγονός ότι ο θάνατός της είχε αποδοθεί σε τραγικό δυστύχημα, η επίμονη έρευνα της Αγγελικής Νικολούλη ανέτρεψε αυτή την εκδοχή με αποτέλεσμα να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου συνελήφθη και φέρεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να ήταν εκείνος που προκάλεσε τη φωτιά για να καλύψει τα ίχνη του.

Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου για να παρουσιάσει το χρονικό της τραγωδίας, την οποία ανέδειξε από τις αρχές της σεζόν μέσα από το Φως στο Τούνελ, αλλά και νέα στοιχεία και αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση.