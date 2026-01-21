Φως στο Τούνελ: Πότε επιστρέφει η Αγγελική Νικολούλη στο Mega

Μετά από την καθιερωμένη παύση λόγω των γιορτών, το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει στο Mega.

Το τρέιλερ για τη νέα εκπομπή έχει ανέβει εδώ και μία εβδομάδα στο επίσημο κανάλι του σταθμού στο YouTube και μας ενημερώνει ότι το Φως στο Τούνελ θα ξεκινήσει και πάλι να προβάλλεται από αυτή την Παρασκευή (23/1) και κάθε Παρασκευή στις 23.20 στο Mega.

«Η αλήθεια ξανάρχεται στο φως», αναφέρει το τρέιλερ του σταθμού και το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φαν της μακροβιότερης εκπομπής έρευνας της ελληνικής τηλεόρασης ανυπομονούν για την επιστροφή της Αγγελικής Νικολούλη.

Δεν είναι λίγες, άλλωστε, οι φορές που έχουμε δει στο X πολλούς χρήστες να εκφράζουν μέσω tweets την ανυπομονησία τους για νέα εκπομπή.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο Φως στο Τούνελ για το 2025 είχε προβληθεί εκτάκτως την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που είχαν σημειωθεί στην υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου.