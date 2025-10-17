Μενού

Φως στο Τούνελ: Πρεμιέρα απόψε στο Mega για την Αγγελική Νικολούλη - Η ώρα προβολής

Πρεμιέρα απόψε Παρασκευή (17/10) στο Mega για το Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη. Η ώρα προβολής.

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει απόψε Παρασκευή (17/10) στις 23:20, στο MEGA και ερευνά ανεξιχνίαστες υποθέσεις και εξαφανίσεις με τη συνέπεια που το
διακρίνει εδώ και 31 σεζόν.

Στην πρώτη εκπομπή, για φέτος, τα φώτα στρέφονται στο θρίλερ της γνωστής Αθηναίας, που θα κόψει την ανάσα. Θύμα μια γνωστή κυρία της αθηναϊκής ελίτ.

Η δημοσιογραφική έρευνα βυθίζεται στα σκοτεινά μονοπάτια μιας αριστοκρατικής περιοχής. Εκεί, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται... Ένα  τραγικό μυστικό ξεθάβεται.

Οι αποκαλύψεις καθηλώνουν και σοκάρουν.

Φως στο Τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη, κάθε Παρασκευή στις 23.20 στο Mega

