Φως στο Τούνελ: «Στα μαύρα» η Αγγελική Νικολούλη - «Έσπασε» η φωνή της για τον θάνατο της μητέρας της

Συγκινημένη εμφανίστηκε η Αγγελική Νικολούλη στον αέρα του «Φως στο Τούνελ» για τον θάνατο της μητέρας της.

Αγγελική Νικολούλη
Χωρίς να μπορεί να κρύψει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση εμφανίστηκε στην εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή (14/11) η Αγγελική Νικολούλη, μετά τον πρόσφατο χαμό της μητέρας της.

Η δημοσιογράφος ήταν εμφανώς συγκινημένη ωστόσο διατήρησε τον επαγγελματισμό της και έφερε εις πέρας τo γύρισμα της εκπομπής. Στην αρχή του επεισοδίου και με αφορμή τα μηνύματα των θαυμαστών της, η Αγγελική Νικολούλη δήλωσε: «Ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση, έχασα τη μητέρα μου».

Μάλιστα φόρεσε μαύρο κοστούμι δείχνοντας το πένθος για τον θάνατο της μητέρας της ενώ για λίγα δευτερόλεπτα η φωνή της έσπασε, ειδικά όταν μίλησε για την απώλεια της.

 

