Φως στο Τούνελ: «Στα μαύρα» η Αγγελική Νικολούλη - «Έσπασε» η φωνή της για τον θάνατο της μητέρας της

Χωρίς να μπορεί να κρύψει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση εμφανίστηκε στην εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή (14/11) η Αγγελική Νικολούλη, μετά τον πρόσφατο χαμό της μητέρας της.
Η δημοσιογράφος ήταν εμφανώς συγκινημένη ωστόσο διατήρησε τον επαγγελματισμό της και έφερε εις πέρας τo γύρισμα της εκπομπής. Στην αρχή του επεισοδίου και με αφορμή τα μηνύματα των θαυμαστών της, η Αγγελική Νικολούλη δήλωσε: «Ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση, έχασα τη μητέρα μου».
Μάλιστα φόρεσε μαύρο κοστούμι δείχνοντας το πένθος για τον θάνατο της μητέρας της ενώ για λίγα δευτερόλεπτα η φωνή της έσπασε, ειδικά όταν μίλησε για την απώλεια της.
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
- Όρκος εκδίκησης: Μεταμφιέστηκε σε άλλη και σκότωσε στα δικαστήρια τον δολοφόνο του γιου της - «Ένιωσα ανακούφιση»
- Η Έμμα βιαζόταν να ζήσει λες και το διαισθανόταν: Η Φρόσω, η Γαύδος, το βόλεϊ, μια ζωή που δεν πρόλαβε
- Η «Γυναίκα με τα Μαύρα» του Chase, Μαρία Μάρκου, στην πασαρέλα της Athens Fashion Week
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.