Φως στο Τούνελ: «Στα μαύρα» η Αγγελική Νικολούλη - «Έσπασε» η φωνή της για τον θάνατο της μητέρας της

Χωρίς να μπορεί να κρύψει την έντονη συναισθηματική της φόρτιση εμφανίστηκε στην εκπομπή της «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή (14/11) η Αγγελική Νικολούλη, μετά τον πρόσφατο χαμό της μητέρας της.

Η δημοσιογράφος ήταν εμφανώς συγκινημένη ωστόσο διατήρησε τον επαγγελματισμό της και έφερε εις πέρας τo γύρισμα της εκπομπής. Στην αρχή του επεισοδίου και με αφορμή τα μηνύματα των θαυμαστών της, η Αγγελική Νικολούλη δήλωσε: «Ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση, έχασα τη μητέρα μου».

Μάλιστα φόρεσε μαύρο κοστούμι δείχνοντας το πένθος για τον θάνατο της μητέρας της ενώ για λίγα δευτερόλεπτα η φωνή της έσπασε, ειδικά όταν μίλησε για την απώλεια της.