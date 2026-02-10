«Φωτιά» τα στοιχήματα για τον Α' ημιτελικό της Eurovision - Ποιους βλέπουν για πρόκριση

H ώρα της κρίσης για την ελληνική Eurovision έφθασε αρχής γενόμενης από τον Α' ημιτελικό αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21.00 το βράδυ. Οι ιθύνοντες της ΕΡΤ θέλουν να δώσουν στίγμα επιτυχίας από την πρώτη κιόλας βραδιά γι’ αυτό τόσο ο καλλιτεχνικός διευθυντής Φωκάς Ευαγγελινός καθώς και οι τρεις παρουσιαστές Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά έχουν ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις.

Ο ημιτελικός θα ξεκινήσει με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές του μουσικού διαγωνισμού. Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους. Στον Α' ημιτελικό special guest θα είναι η Klavdia που χάρισε στην Ελλάδα την 6η θέση. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision.

Τα στοιχήματα για τον Α’ ημιτελικό αναδεικνύουν ξεκάθαρα φαβορί ωστόσο στην «ουρά» ίσως υπάρξουν εκπλήξεις. Ποιοι είναι η επικρατέστεροι για τα πρώτα επτά εισιτήρια του Τελικού της Κυριακής 13 Φεβρουαρίου; Οι στοιχηματικές προεξοφλούν την πρόκριση του Akyla (απόδοση 1.01), της Μarseaux (απόδοση 1.02), της Evangelias (1.05), των Dinamiss (1.18) και ακολουθούν Desi G (1.20), Alexandra Sieti (1.22), Spjeyiaa (1.40) και Rosanna Mailan

(1.70). Ουραγοί είναι ο Παναγιώτης Τσακαλάκος (απόδοση 15.00) και Νiya (απόδοση 30.00). Προφανώς η πρόκριση για τους τέσσερις πρώτους προαναφερθέντες είναι δεδομένη από ‘κει και πέρα ωστόσο οι υπόλοιπες θέσεις είναι ανοιχτές.