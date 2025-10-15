«Φουντώνει» η κόντρα Ρέβη - Κουρδή με τον ΣΚΑΪ: Τα νέα εξώδικα και η απάντηση του σταθμού

Δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή προοπτική συμβιβασμού ανάμεσα στους προηγούμενους παρουσιαστές του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή με τον ΣΚΑΪ. Ως γνωστόν το πρόβλημα ξεκίνησε όταν αρχικά ο ΣΚΑΪ πρότεινε στους δύο παρουσιαστές να συνεχίσουν τις εξωτερικές μεταδόσεις ωστόσο την εκπομπή να συντονίζει από τα κεντρικά του Φαλήρου – όπως και έγινε – ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Έτσι ξεκίνησε η ανταλλαγή εξωδίκων μεταξύ των δύο πλευρών και η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Στον τελευταίο γύρο των εξωδίκων οι πληροφορίες αναφέρουν πως το κανάλι ζητούσε από τους δύο δημοσιογράφους να απαντήσουν στις αντιπροτάσεις που τους έχει κάνει το κανάλι. Η πλευρά των δημοσιογράφων υποστηρίζει πως οι δύο συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τον ΣΚΑΪ δηλαδή το ιδιωτικό συμφωνητικό και η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αλληλένδετα και σε αυτά αναφέρεται πως παρουσιάζουν καθημερινή εκπομπή.

Επιπλέον, ο Γιώργος Κουρδής ζητά και να αποζημιωθεί και για την αναγνώριση της 30ετούς προϋπηρεσίας του στον Alpha. Στο εξώδικο που έστειλαν οι δύο παρουσιαστές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη στο «Πρωινό» κάνουν λόγο για «ψυχολογική εξόντωση, επαγγελματική υποβάθμιση και απαξίωση, επαγγελματική βλάβη και εργασιακή κακομεταχείριση». Χθες ο δικηγόρος τους Νίκος Αγαπηνός μιλώντας στο «Buongiorno» προανήγγειλε την κατάθεση αγωγών εκ μέρους των εντολέων του. Από την πλευρά του ΣΚΑΪ τηρείται στάση αναμονής για τις τελικές αποφάσεις των δύο δημοσιογράφων.

Πάντως σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν νομικοί κύκλοι μπορεί σε ένα συμβόλαιο να αναφέρεται ρητά η παρουσίαση μιας εκπομπής όμως δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο και με μια σύμβαση αορίστου χρόνου στην οποία ο εργοδότης αποφασίζει τα καθήκοντα του εργαζόμενου.

Όσον αφορά λοιπόν στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας του Γιώργου Κουρδή νομικές πηγές αναφέρουν πως αυτή συνδέεται αποκλειστικά με τη σύμβαση αορίστου χρόνου. Διαφορετική είναι η περίπτωση της αορίστου χρόνου σύμβασης της Ευλαμπίας Ρέβη καθώς καλύπτεται νομικά από την εγκυμοσύνη της και πάλι όμως αυτό δεν συνδέεται με το συμβόλαιό της ως παρουσιάστριας.