Γαβαλάς για δίκη Χριστοπούλου - Παπαγεωργίου: «Στενοχωριέμαι που δύο φίλες έχουν φτάσει εδώ»

Για τη δικαστική διαμάχη των πρώην στενών φίλων και συνεργατών, Ηλιάνας Παπαγεωργίου και Έλενας Χριστοπούλου, μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς δηλώνοντας τη λύπη του για την εξέλιξη των πραγμάτων στη σχέση τους, καθώς εμφανίστηκε μπροστά στον φακό της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Με αφορμή τη μήνυση που κατάθεσε το μοντέλο κατά της πρώην μάνατζερ της, ζητώντας το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ για ηθική βλάβη, ο σχεδιαστής εξέφρασε τη γνώμη του αναφέροντας: «Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δύο φίλες έχουν φτάσει εδώ και νομίζω ότι τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα».

Μιλώντας μέσα από την εμπειρία του, ισχυρίστηκε πως μπορεί να πρόκειται για παρεξήγηση μεταξύ των δύο γυναικών ενώ ενημέρωσε για την ψυχολογική κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου καθώς συνεργάζονται στο φετινό GNTM.

«Επειδή έχω περάσει από πολλά δικαστήρια στη ζωή μου, θα πρέπει να δείτε αυτό το χαρτί. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα, από εκεί και πέρα αν κάποιος θεωρεί ότι η ζημιά του είναι αντίστοιχη του ενός οποιουδήποτε ποσού, φυσικά και μπορεί να το διεκδικήσει», είπε αρχικά.

Συνέχισε λέγοντας: «Η Ηλιάνα μια χαρά είναι γενικά. Γι’ αυτά τα πράγματα δεν μιλάμε, έχουμε άλλα πράγματα τόσο σπουδαία να κάνουμε μαζί που δεν κάθομαι να συζητάω αυτά τα πράγματα».

Από την πλευρά του, ο σχεδιαστής εξέφρασε τη λύπη του για την πορεία που έχει πάρει η σχέση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου, δηλώνοντας ωστόσο αισιόδοξος ότι όποια διαφορά έχει προκύψει θα επιλυθεί στο τέλος.



«Στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δύο φίλες έχουν φτάσει εδώ και νομίζω ότι τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Δεν πρέπει να είναι ακριβώς έτσι. Δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια απόσταση είτε οικονομικών, είτε συναισθηματικών πραγμάτων. Δεν προσπάθησα να γίνω ο συνδετικός κρίκος. Τις θεωρώ πολύ μαγκάκια και τις δυο γυναίκες και θεωρώ ότι στο τέλος θα λυθεί υπέροχα και όλοι θα είμαστε μια χαρά» ανέφερε.