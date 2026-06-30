Γάμος Οικονομάκου -Τσερέλα: Ο λόγος που δύο επώνυμοι δεν ταξίδεψαν στην Πάρο για το γλέντι

Συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα το γλέντι για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα καθώς κάποιοι καλεσμένοι βρίσκονται ακόμα στην Πάρο, ενώ άλλοι έφτασαν την Κυριακή.

Σε αντίθεση με την τελετή μυστηρίου που έγινε σε κλειστό κύκλο, στο πάρτι στην Πάρο οι καλεσμένοι ξεπερνούσαν τους 300, μεταξύ των οποίων και πολλοί επώνυμοι όπως η Φαίη Σκορδά με τον σύντροφό της, ο Άρης Καβατζίκης, η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους και άλλοι.

Ωστόσο αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η απουσία της Βάσως Λασκαράκη και του Νίκου Μουτσινά. Το θέμα σχολιάστηκε από τον Γιώργο Λιάγκα και το Πρωινό, με τον παρουσιαστή να δίνει την δική του εξήγηση.

Η Βάσω Λασκαράκη είναι κουμπάρα της νύφης αφού ήταν μία από τις νονές του Μάξιμου Μιχόπουλου, ενώ είναι πολύ καλές φίλες με την Αθηνά Οικονομάκου. Ο Γιώργος Λιάγκας, σχολιάζοντας την απουσία της, είπε ότι σχετίζεται με το γεγονός ότι στο διαζύγιο Οικονομάκου - Μιχόπουλου ήταν με την πλευρά Μιχόπουλου, κάτι που έφερε τη ρήξη στη σχέση τους.

Μάλιστα η εφημερίδα Εσπρέσο, την οποία επικαλέστηκε και ο παρουσιαστής, αναφέρει και μία συνεργασία του συζύγου της Βάσως Λασκαράκη, του σεφ Λευτέρη Σουλτάτου με τον Φίλιππο Μιχόπουλο στα ξενοδοχεία του σε Σαντορίνη και Μύκονο.

Η άλλη απουσία που δεν έμεινε απαρατήρητη ήταν αυτή του Νίκου Μουτσινά ο οποίος την ημέρα του γάμου ανέβαζε φωτογραφίες από το γυμναστήριο. Μάλιστα ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι στον γάμο πήγαν άλλοι επώνυμοι που δεν ήταν τόσο κοντά με την νύφη και δεν πήγε εκείνος.