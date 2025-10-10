Κουβέντα περί... μεγεθών, άνοιξαν πρωί - πρωί στο «Καλημέρα Ελλάδα» Άννα Λιβαθυνού και Παναγιώτης Στάθης.
Αφορμή στάθηκε το υπερμεγέθες σάντουιτς από τον Πειραιά που έδειξαν στην χθεσινή εκπομπή ωστόσο επανήλθαν το πρωί της Παρασκευής (10/10).
Διαβάστε ακόμα: Το «Καλημέρα Ελλάδα» επέστρεψε στον ΑΝΤ1: Η ευχή από Στάθη και Λιβαθυνού
«Το μέγεθος μετράει και θα το δούμε τώρα. Παίρνω την ατάκα της Άννας από χθες και εγώ θα προσθέσω: το μέγεθος και η ποσότητα», είπε αρχικά με χιούμορ η δημοσιογράφος της εκπομπής, Αλεξάνδρα Καραγεώργη, παρουσιάζοντας ένα βίντεο με τεράστιες ποσότητες φαγητών σε εστιατόριο του εξωτερικού.
«Και η ποσότητα;», αναρωτήθηκε ο Παναγιώτης Στάθης, με την Άννα Λιβαθυνού να παίρνει πάσα και να απαντά: «Ε, δεν μετράει το μέγεθος; Σε όλα μετράει, συγγνώμη.
Εννοείται. Είναι το μικρό, το πιο μεσαίο, το πιο μεγάλο και είναι και το μεγάλο-μεγάλο», απάντησε η Άννα Λιβαθυνού.
«Σαν το μεγάλο δεν υπάρχει», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.
«Παιδιά, εντάξει, μας κομπλάρατε πάλι πρωί-πρωί», σχολίασε με χιούμορ ο Παναγιώτης Στάθης.
- Oι μπηχτές Πατέλη σε Τσίπρα και Σαμαρά, το βιβλίο της Ντόρας και ο έτοιμος να επιστρέψει Καμμένος
- Γαργαλιστική Λιβαθυνού σε Στάθη: «Το μέγεθος μετράει σε όλα»
- Πάνος Καμμένος: Σκέφτεται νέο κόμμα με αρχηγό τη σύζυγό του – «Θα συζητούσα με Τσίπρα»
- Γυναίκα αποθηκάριος στην Amazon έστειλε απευθείας στον Μπέζος για λεφτά - Δεν φανταζόταν την απάντηση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.