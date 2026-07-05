Γερμανού και Κορδώνης δάκρυσαν στον αέρα της τελευταίας εκπομπής - «Άλλαξε η ζωή μου από όταν σε γνώρισα»

Τη λήξη μια 5ετους συνεργασίας σήμανε η σημερινή εκπομπή, της Κυριακής 5 Ιουλίου, «Καλύτερα δε Γίνεται», ανάμεσα στη Ναταλία Γερμανού και τον Γιώργο Κορδώνη.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην εκπομπή και με δάκρυα στα μάτια αγκάλιασε την Ναταλία Γερμανού, εκφράζοντας λόγια αγάπης και εκτίμησης.

«Το είχαμε πει ότι θα τα κάνουμε 5 τα χρόνια και τα κάναμε 5», είπε αρχικά ο Γιάννης Κορδώνης, προκαλώντας συγκίνηση στην παρουσιάστρια. Λίγο αργότερα και κατά την αποφώνηση της στήλης του, ο ίδιος θέλησε να εξομολογηθεί:

«Δεν βρίσκουν όλοι οι άνθρωποι κάποιον να πιστέψει σε αυτούς στην πορεία τους, οπότε δεν μπορώ να μη σου πω πόσο τυχερός νιώθω, γιατί εγώ βρήκα εσένα, που πίστεψες σε μένα όσο δεν έχει πιστέψει κανένας άλλος στη ζωή μου. Είναι εντελώς αλήθεια αυτό. Μου έδωσες χώρο, χρόνο, θάρρος, δύναμη, που δεν ήξερα ούτε εγώ καν ότι τα έχω».

«Σε πολλούς μπορεί να ακουστεί υπερβολή αλλά δεν είναι: άλλαξε η ζωή μου από τότε που σε γνώρισα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, θα σε ευχαριστώ πάντα και θα σε αγαπώ βαθιά», κατέληξε στην τοποθέτησή του ο Γιάννης Κορδώνης.

Με τη σειρά της, η Ναταλία Γερμανού του απάντησε με συγκίνηση: «Ήμουν κι εγώ εξίσου τυχερή με σένα. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Δεν θα σταματήσω ποτέ ούτε εγώ να σε ευχαριστώ για αυτά τα υπέροχα 5 χρόνια, να σε αγαπώ εξίσου και να θέλω για σένα μόνο χαρά και επιτυχίες να έχεις από δω και πέρα».