Για Σένα: Στη Δυτική Σαχάρα γυρίστηκε το κινηματογραφικό τρέιλερ για τη νέα σειρά του Alpha

Πριν ακουστεί η πρώτη ατάκα. Πριν οι ζωές του Φίλιππου (Κίμων Κουρής) και της Μελίνας (Ειρήνη Αγγελοπούλου) διασταυρωθούν. Πριν ο έρωτάς τους μπορέσει να υπάρξει στην πραγματική ζωή, το «Για Σένα» μάς μεταφέρει στον τόπο όπου γεννιούνται τα πρώτα αληθινά τους συναισθήματα.

Το εντυπωσιακό κινηματογραφικό trailer της νέας δραματικής σειράς του Alpha, «Για Σένα», το οποίο γυρίστηκε στη Dakhla της Δυτικής Σαχάρας, δεν αφηγείται την ιστορία ούτε αποκαλύπτει τις ανατροπές της.

Επιλέγει κάτι πιο τολμηρό: δημιουργεί μια ονειρική, φαντασιακή συνθήκη, μέσα στην οποία οι δύο ήρωες μπορούν να συναντηθούν συναισθηματικά, πριν ακόμη ο πραγματικός τους κόσμος τούς το επιτρέψει.

Δεν είναι ο τόπος όπου ζουν. Είναι ένας συμβολικός χώρος ανάμεσα στην επιθυμία και την πραγματικότητα. Εκεί όπου όσα δεν μπορούν ακόμη να ειπωθούν βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν μέσα από τις εικόνες.

Ένας τόπος ανάμεσα στην έρημο και τη θάλασσα. Ανάμεσα στη σιωπή και την προσμονή. Ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που μοιάζουν να μην έχουν τίποτα κοινό, αλλά κινούνται, χωρίς ακόμη να το γνωρίζουν, ο ένας προς τον άλλον.

Ο άνεμος, η άμμος και το νερό δεν λειτουργούν ως απλό σκηνικό. Γίνονται μέρος της αφήγησης. Το φως, τα λευκά υφάσματα και τα κόκκινα λουλούδια συνθέτουν μια ιδιαίτερη κινηματογραφική γλώσσα, η οποία δεν εξηγεί, αλλά υπαινίσσεται όσα πρόκειται να γεννηθούν ανάμεσα στους δύο ήρωες.

Στο επίκεντρο αυτής της οπτικής αφήγησης δεσπόζει μία πόρτα. Ένα σύμβολο ορίου και μετάβασης. Χωρίζει δύο διαφορετικές πραγματικότητες, αλλά ταυτόχρονα υπόσχεται ένα πέρασμα από τη μία στην άλλη. Σαν να περιμένει τη στιγμή κατά την οποία ο Φίλιππος και η Μελίνα θα τολμήσουν να αφήσουν πίσω τους όσα τους κρατούν χωριστά.

Ο συναισθηματικός πυρήνας

Αυτός είναι και ο συναισθηματικός πυρήνας του «Για Σένα». Δύο άνθρωποι που συναντιούνται όταν η ζωή τους έχει ήδη δοκιμαστεί. Δύο διαφορετικές διαδρομές, δύο αλήθειες και δύο ζωές που δεν φαντάζονται ότι μπορεί να ενωθούν. Κι όμως, η πιο καθοριστική αλλαγή για τον καθένα θα αποδειχθεί ο άλλος.

Στο trailer, αυτή η σχέση υπάρχει αρχικά σαν επιθυμία, σαν προαίσθημα. Γεννιέται σε έναν χώρο έξω από την πραγματικότητα, γιατί στον αληθινό τους κόσμο υπάρχουν ακόμη όρια, μυστικά και συνθήκες που δεν επιτρέπουν σε αυτό το συναίσθημα να εκφραστεί.

Η μουσική

Και όταν οι εικόνες μοιάζουν να έχουν ήδη πει τα πάντα, έρχεται η μουσική να δώσει φωνή στο συναίσθημα. Το εμβληματικό «Ένα Πρωινό (Άναμπελ)» του Σταύρου Ξαρχάκου, σε νέα εκτέλεση με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα, γίνεται η συναισθηματική καρδιά του trailer. Μια μελωδία άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό κινηματογράφο συναντά μια νέα ιστορία αγάπης, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στη διαχρονικότητα και το σήμερα. Η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τις εικόνες. Αναπνέει μαζί τους, ακολουθεί τον ρυθμό του ανέμου και της θάλασσας, γεμίζει τη σιωπή και μετατρέπει κάθε πλάνο σε συναίσθημα.

Το κινηματογραφικό τοπίο

Για να δημιουργηθεί αυτή η ονειρική κινηματογραφική συνθήκη, η παραγωγή ταξίδεψε στη Dakhla, στη Δυτική Σαχάρα. Σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς και σπάνιους φυσικούς τόπους, εκεί όπου οι λευκοί αμμόλοφοι καταλήγουν στον Ατλαντικό Ωκεανό και η έρημος αγγίζει τη θάλασσα, δημιουργώντας μια εικόνα σχεδόν εξωπραγματική.

Η μοναδική γεωμορφολογία της Dakhla έχει προσελκύσει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών. Η ίδια περιοχή επιλέχθηκε και για γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Christopher Nolan, επιβεβαιώνοντας τη σπάνια κινηματογραφική αξία αυτού του τόπου.

Το φυσικό τοπίο της Dakhla δεν αναπαριστά τον πραγματικό κόσμο των ηρώων. Μετατρέπεται σε έναν χώρο εσωτερικό και συμβολικό: εκεί όπου οι αποστάσεις ανάμεσά τους μοιάζουν να καταργούνται και όσα δεν μπορούν ακόμη να ζήσουν αποκτούν, έστω για μια στιγμή, μορφή.

Ο σκηνοθέτης

Την ξεχωριστή κινηματογραφική αισθητική του trailer υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος Μαροκινός σκηνοθέτης και art director Farid Malki, ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, δημιουργώντας έναν ονειρικό, συμβολικό κόσμο όπου τα συναισθήματα των δύο ηρώων προηγούνται της πραγματικότητας.

Το trailer του «Για Σένα» δεν αφηγείται την ιστορία της σειράς. Μας καλεί πρώτα να τη νιώσουμε.

Γιατί κάποιες φορές, πριν ένας έρωτας μπορέσει να υπάρξει στην πραγματικότητα, πρέπει πρώτα να γεννηθεί μέσα στο συναίσθημα.

Με λίγα λόγια…

Υπάρχουν εικόνες που δεν χρειάζονται λόγια.

Δεν περιγράφουν απλώς μια ιστορία. Σε κάνουν να τη νιώσεις.

Αυτό ακριβώς κάνει το κινηματογραφικό trailer του «Για Σένα». Δημιουργεί μια ονειρική, φαντασιακή συνθήκη, όπου ο Φίλιππος (Κίμων Κουρής) και η Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) μπορούν να συναντηθούν μέσα από τα αληθινά τους συναισθήματα, πριν ακόμη ο πραγματικός τους κόσμος τούς επιτρέψει να τα ζήσουν.

Δύο άνθρωποι από διαφορετικές πραγματικότητες. Δύο ζωές που δεν είχαν κανέναν λόγο να συναντηθούν. Κι όμως, όλα μοιάζουν να τους οδηγούν αργά και αναπόφευκτα προς την ίδια στιγμή.

Το εμβληματικό «Ένα Πρωινό (Άνναμπελ)» του Σταύρου Ξαρχάκου, σε νέα εκτέλεση με τη φωνή της Ηρώς Σαΐα, γίνεται η συναισθηματική καρδιά του trailer. Η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τις εικόνες. Τις οδηγεί. Αναπνέει μαζί με τον άνεμο, τη θάλασσα, τη σιωπή και τα βλέμματα, μετατρέποντας κάθε πλάνο σε συναίσθημα.

Την ξεχωριστή κινηματογραφική αισθητική του trailer υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος Μαροκινός σκηνοθέτης και art director Farid Malki, ο οποίος συνεργάζεται για πρώτη φορά με ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, δημιουργώντας έναν ονειρικό, συμβολικό κόσμο όπου τα συναισθήματα των δύο ηρώων προηγούνται της πραγματικότητας.

Το trailer του «Για Σένα» δεν μας αποκαλύπτει την ιστορία. Μας καλεί πρώτα να τη νιώσουμε.

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Νικόλας Παπαγιάννης, Ελευθερία Πάλλα, Τάσος Γιαννόπουλος, Μαρία Παρασύρη, Ειρήνη Τσέλλου, Νίκος Μήλιας, Έλενα Μαρσίδου, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Χρήστος Κοντογεώργης, Ιώβη Φραγκάτου, Άννα Μάγκου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη κ.α.

Στο ρόλο της Έλενας η Μαρία Τζομπανάκη.

Και οι μικρές: Μάντυ Κακαρούτα, Σελήνη Αλεξοπούλου, Σταυρούλα Μωρέ.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Σενάριο: Μαίρη Ζαφειροπούλου – Γιώργος Κόκουβας

Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Τερζής

Σκηνογράφος: Αναστασία Χαρμούση

Ενδυματολόγος: Κλέων Φυσέκης

Εκτέλεση παραγωγής: Pedio Productions

Παραγωγός: Alpha