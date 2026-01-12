Για τα Πανηγύρια: Η νέα εκπομπή της ΕΡΤ είναι ένα ταξίδι στην βαθιά νοσταλγία

Η νέα σειρά εκπομπών της ΕΡΤ3 «Για τα Πανηγύρια» έκανε πρεμιέρα σήμερα (12/1) και μας έδωσε λίγο «καλοκαίρι» στην καρδιά του χειμώνα.

Συγκεκριμένα, η σειρά εκπομπών έχει ως θέμα τα δρώμενα των πανηγυριών και γιορτών στον ελληνικό χώρο, τις ετοιμασίες και τα παρασκήνια τους.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή καταγράφει τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν σε αυτά πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και όταν όλα έχουν τελειώσει.

«Σκοπός της εκπομπής είναι να ζήσουμε το πανηγύρι μαζί με τους ανθρώπους που προετοιμάζουν τις εκδηλώσεις και συμμετέχουν στις δράσεις απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή. Το κάθε επεισόδιο θα αναδεικνύει τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των διοργανωτών και θα παρακολουθεί τις δράσεις που οργανώνονται για την ανάδειξη του τόπου και των εθίμων του. Θα καταγράφεται η μοναδική κάθε φορά ατμόσφαιρα και η συμμετοχή των επισκεπτών στο εκάστοτε πανηγύρι – γιορτή ώστε ο θεατής να νιώσει ότι είναι εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση τηε ΕΡΤ3.

Το πρώτο επεισόδιο μας ταξίδεψε στην Αγία Παρασκευή, στο Παλιό Κεράσοβο της Κόνιστας, το γνωστό μαστοροχώρι με καταγραφή των ανθρώπων που ετοιμάζουν και συμμετέχουν στα «Πιστρόφια», ένα έθιμο του Κερασοβίτικου γάμου.

