Γιάμαλη για αναφορά Σεμερτζίδου στον Πάνο Ρούτσι: «Ντράπηκε και η ντροπή»

Με αφορμή το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και την δήλωση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία φάνηκε να μίλησε υποτιμητικά για τον Πάνο Ρούτσι, τοποθετήθηκε η δημοσιογράφος Νατάσα Γιάμαλη στον αέρα της εκπομπής της.

Αναφορικά με τον σύζυγό της, η Νατάσα Γιάμαλη δήλωσε: «Έκαναν επίδειξη του πολυτελούς βίου τους με τις Ferrari και τις Porsche. Τελικά, η Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς τους για να τους ελέγξει.

Όταν μπήκε λοιπόν το ζήτημα στην Εξεταστική Επιτροπή για το πώς ένας αγρότης έχει Ferrari, ο ίδιος απάντησε (ο σύζυγος της Πόπης Σεμερτζίδου), με τρόπο αφοπληστικό: ήταν δώρο της μητέρας τους.

Και αν θεωρείται ότι αρκέστηκε εκεί, φυσικά και δεν αρκέστηκε εκεί. Με θάρρος μίλησε και για την τύχη βουνό με τα τζόκερ που κέρδιε».

Ύστερα, σχολιάζοντας τα όσα λέχθηκαν από την Πόπη Σεμερτζίδου ανέφερε: «Και η σύντροφός του δεν πήγε πίσω. Στην Εξεταστική Επιτροπή δεν δίστασε να ειρωνευτεί τους ανθρώπους από τα Τέμπη, τους συγγενείς των θυμάυων δηλαδή, εξισώνοντας την υπόθεση της με τον αγώνα που δίνουν οι συγγενείς των θυμάτων και συγκεκριμένα με τον Πάνο Ρούτσι, που έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να γίνει αποδεκτό το αίτημα του για εκταφή του παιδιού του.

Ντράπηκε και η ντροπή με αυτή τη δήλωση της κυρίας Σεμερτζίδου. Από τη μια έχουμε ΜΑΤ και χημικά για τους αγρότες με τα μπλόκα και από την άλλη έχουμες προνομιακή μεταχίοεηρση για τους από εδώ αγρότες που δυτσκολεύπνται με τις ερωτήσεις που τους κάνουν στην Εξεταστική Επιτροπή. Δύο ταχύτητες. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο χωρισμένη στα δύο για αυτό. Είναι χωρισμένη και λόγω άνισης μεταχείρισης».