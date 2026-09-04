Γιάμαλη για Μοσχολιού: «Δεν συμφωνούμε σε όλα αλλά δεν θυμάμαι πολλά γυναικεία δίδυμα στην ενημέρωση»

Για την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν της ενημερωτικής εκπομπής της στο Mega «Εξελίξεις Τώρα» που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεβρίου, μίλησε η Αναστασία Γιάμαλη, καθώς βρέθηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Το ενημερωτικό μαγκαζίνο επιστρέφει αύριο στις 15:20 και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στο MEGA.

«Έχουμε ενισχύσει την ομάδα μας με εξαιρετικούς ρεπόρτερ. Δεν έχουμε κάνει αλλαγές στο στούντιο ή στην εικόνα της εκπομπής. Νομίζω μας άρεσε το περσινό και το συνεχίζουμε. Θα εμβαθύνουμε περισσότερο σε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και στο κοινωνικό και στο πολιτικό και στο ελεύθερο» είπε αρχικά η δημοσιογράφος και πρόσθεσε:

«Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι μπήκαμε πολύ δυναμικά στο ελεύθερο και στο αστυνομικό. Έτσι σκοπεύουμε να πάμε και φέτος με όλη την επικαιρότητα, αλλά επειδή είναι και μια προεκλογική χρονιά, είτε το παραδέχονται οι αρμόδιοι είτε όχι, θα ασχοληθούμε αρκετά και με τα πολιτικά και νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά και ο κόσμος είναι και έτοιμος να ακούσει φέτος».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη νέα ραδιοφωνική της συνεργασία με την Τζίνα Μοσχολιού στο MEGA News 104,6.

«Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είμαι με μία γυναίκα της ηλικίας μου, που μας αφορά και τις δύο πολύ η πολιτική και τα λέμε για τον κόσμο της γενιάς μας» δήλωσε και συμπλήρωσε:

«Δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά σεβόμαστε πάρα πολύ η μία την άλλη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μας έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν θυμάμαι εγώ πολλά γυναικεία δίδυμα στην ενημέρωση και στην πολιτική και στα ερτζιανά. Συνήθως τα ταίρια είναι κύριος και κυρία. Απολαμβάνω πάρα πολύ αυτή την πρώτη μας εβδομάδα και χαίρομαι γιατί έχουμε δέσει πάρα πολύ», κατέληξε.