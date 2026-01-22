Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες κόντεψα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου»

Για το πώς θα κινηθούν τα καιρικά φαινόμενα και οι βροχοπτώσεις μίλησε στο Live News ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του τονίζοντας ότι αν και δεν θα είναι ίδιας έντασης, λόγω των χθεσινών φερτών υλικών, αλλά και της τεράστιας ποσότητας νερού που έπεσε ίσως δημιουργήσουν εκ νέου προβλήματα.

«Γύρω στις 6-7 πιστεύω θα ξεκινήσει να βρέχει πάλι στην Αττική. Φαίνεται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ότι στα πιο ανατολικά και νότια του νομού, συμπεριλαμβανομένης και της Γλυφάδας θα είναι λίγο πιο δυνατή η βροχή σε σχέση με τις υπόλοιπές περιοχές.

Θα είναι γενικευμένα τα φαινόμενα, όχι τοπικού χαρακτήρα. Ίσως έχουμε στα πιο ανατολικά και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Φαίνεται ότι θα πέσει αρκετό νερό, αλλά όχι με την ένταση τη χθεσινή.

Ωστόσο, μιλάμε για ήδη πληγείσες περιοχές. Στην Μετσόβου αν πάει κάποιος είναι γεμάτη χώματα και πέτρες. Φοβάμαι σήμερα ότι αν βρέξει έτσι όπως φαίνεται λίγο παραπάνω θα έχουμε πρόβλημα», ανέφερε αρχικά ο μετεωρολόγος.

Παράλληλα ο Γιάννης Καλλιάνος περιέγραψε τη δραματική κατάσταση που έζησε το βράδυ της Τετάρτης 21/1 επιχειρώντας να πάρει το αμάξι του και να κατευθυνθεί στο MEGA για το δελτίο ειδήσεων.

«Εγώ χθες το βράδυ δούλευα στο MEGA, να βγω στο κεντρικό δελτίο στη Ράνια Τζίμα, ξεκίνησα να φύγω από το σπίτι μου και πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου. Το νερό έφτασε στο γόνατο. Μπήκα από την πόρτα του συνοδηγού για να σωθώ να μην με πάρει το νερό. Χτυπούσαν οι πέτρες το αμάξι. Τελικά βγήκα με Skype. Ήταν εξωφρενικό αυτό που συνέβη χθες το βράδυ», είπε.