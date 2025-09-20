Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Είναι σχολείο η live εκπομπή» για τον νέο του ρόλο ως παρουσιαστή

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης καλεσμένος στην εκπομπή Καλημέρα Είπαμε; της ΕΡΤ, ρωτήθηκε για τον ντόρο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τη νέα του ιδιότητα ως παρουσιαστής στην εκπομπή Όπου Υπάρχει Ελλάδα.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που έχει το να παρουσιάζει μια ζωντανή εκπομπή δηλώνοντας:

«Είναι σχολείο, σου μαθαίνει πράγματα. Καταρχήν να είσαι σε εγρήγορση. Θέλει πνευματική διαύγεια και πρέπει να προσέχεις πολύ τι λες για να μην εκτεθείς».

Εκμυστηρεύτηκε ότι το πιο δύσκολο για εκείνον ήταν η πρεμιέρα καθώς όπως ανέφερε «βγήκα από το σώμα μου και εξαφανίστηκα, δεν με έβλεπα καν» από το άγχος.

«Έβαλα να δω την πρεμιέρα και δεν θυμόμουν καν τι έλεγα», τόνισε ο ηθοποιός για τον νέο του ρόλο ως παρουσιαστή.

Ο Τσιμιτσέλης αποκαλύπτει πως πάει πάντα δύο ώρες πριν αρχίσει η εκπομπή για να προετοιμαστεί και να δει τα θέματα ώστε να αποδώσει όσο καλύτερα γίνεται κάτι που όπως είπε δεν φάνηκε στην πρεμιέρα λόγω του άγχους του.

Στην συνέχεια όταν ερωτήθηκε για τα σχόλια εκείνων που διαφωνούν με την είσοδο ηθοποιών στο χώρο της παρουσίασης ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε:

«Έρχονται στιγμές που κάποιοι τους ενοχλούν και κάποιοι δεν τους ενοχλούν».

«Εγώ απολαμβάνω την εκπομπή που κάνουμε γιατί έχω εξαιρετική στήριξη. Δουλεύουν 17 δημοσιογράφοι σε μία εκπομπή 45λεπτη. Η εκπομπή είναι ενημερωτική και έχει τους κατάλληλους ανθρώπους για να βγάλουν αυτό το αποτέλεσμα», ανέφερε επίσης ο ηθοποιός.

Καταληκτικά, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για το «κόψιμο» εκπομπών και για εκείνους που χαίρονται με τέτοια γεγονότα δηλώνοντας:

«Όποιος χαίρεται με ελαφρά τη καρδία δεν το έχει βιώσει. Γιατί αν το είχε βιώσει δεν το έλεγε έτσι».



