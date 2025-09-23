Γιατί ρε πατέρα;: Πότε είναι το επόμενο επεισόδιο της σειράς του AΝΤ1

Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου, το «Γιατί ρε πατέρα;», έκανε πρεμιέρα χθες Δευτέρα (22/9) στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται να μας χαρίσει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, τα αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας.

Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένα το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…

Το επόμενο επεισόδιο του «Γιατί ρε πατέρα;», θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στις 22.30 στον ΑΝΤ1 και η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα την ίδια ώρα.

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.