Γιατί ρε πατέρα;: Πότε θα παίζεται τώρα η σειρά του ANT1 - Η νέα ημέρα και ώρα προβολής

Αλλαγές στην prime time ζώνη του ΑΝΤ1 από αυτή την εβδομάδα με την κωμική σειρά μυστηρίου «Γιατί ρε πατέρα;» να «μετακομίζει» και να φεύγει από τις Δευτέρες που μεταδιδόταν μέχρι στιγμής από την αρχή της σεζόν.

Τη θέση του «Γιατί ρε πατέρα;» τα βράδια της Δευτέρας στις 22.30 παίρνει η σειρά «Ο Δικαστής» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη που έκανε πρεμιέρα χθες Κυριακή (2/11) και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή και Δευτέρα στις 22.30.

Όσον αφορά το «Γιατί ρε πατέρα;», αρχής γενομένης από αύριο (4/11), θα προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22.30, αμέσως μετά το Grand Hotel και πριν το The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Με άλλα λόγια, παίρνει τη θέση της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες» που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.