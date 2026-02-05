Gio Kay στον «αέρα» για Λιάγκα: «Σε έχω πάρα πολύ ψηλά, είσαι το είδωλο»

Ο Gio Kay μπορεί να αποχώρησε από το Survivor, αλλά δεν έχασε ούτε λεπτό για να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του προς τον Γιώργο Λιάγκα. Μόλις λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, βγήκε τηλεφωνικά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, την ώρα που βρισκόταν στο νοσοκομείο δίπλα στη σύντροφό του, η οποία έκανε επέμβαση στο δόντι της.

Με τον αυθορμητισμό που τον χαρακτηρίζει, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι δεν δίστασε να αποθεώσει τον παρουσιαστή:

«Είμαι στο νοσοκομείο με την κοπέλα μου, η οποία έκανε μια επέμβαση στο δόντι της. Απλώς ήθελα να σου πω μια καλημέρα και σε ευχαριστώ για όλη την αγάπη που μου δίνεις. Σε έχω πάρα πολύ ψηλά, είσαι στην τηλεόραση το είδωλό μου και έχεις το σεβασμό μου».

Ο Γιώργος Λιάγκας ανταπέδωσε τα καλά λόγια, λέγοντας: «Χαίρομαι πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας σου και η αγνότητα που εκπέμπεις. Θέλω αν σε αφήσει και ο ΣΚΑΪ κάποια στιγμή να κάνουμε και μια κουβέντα από κοντά. Να γνωριστούμε».

Και ο Gio, χωρίς δεύτερη σκέψη, απάντησε: «Εννοείται, θα ήταν μεγάλη μου τιμή».

Όταν ο Λιάγκας τον ρώτησε τι του έλειψε περισσότερο στον Άγιο Δομίνικο, ο Gio Kay έριξε την ατάκα που έκανε το στούντιο να πέσει:

«Να ανοίγω την τηλεόραση και να σε ακούω Γιώργο».