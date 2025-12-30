Γιώργος Λιάγκας: Η μπηχτή στον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του «Πρωινού»

Με αφορμή όσα δήλωσε ο Χάρης Λεμπιδάκης για τους νικητές και τους χαμένους της χρονιάς στo «Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας έσπευσε να ρίξει το μπαλάκι στον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας που έχει επηρεάσει φέτος τα νούμερα της πρωινής εκπομπής.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε: «Εμείς το έχουμε πει και θέλω να είμαι έντιμος σ’ αυτό. Την αλλαγή ώρας την έχουμε πληρώσει. Κάνουμε μικρότερα νούμερα από τον περσινό μας μέσο όρο λόγω της αλλαγής της ώρας, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και την αλλαγή της ώρας, γιατί βλέπω τα νούμερα τηλεθέασης και δεν είμαι alien… από αλλού, την πληρώνει και η Ζήνα Κουτσελίνη που κάνει πολύ μικρότερα νούμερα σε σχέση με πέρυσι.

Άρα, εντάξει… Και τους δυο, και την Κουτσελίνη και εμάς, δεν μας έχει ωφελήσει η αλλαγή της ώρας. Να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα, το να μας αγαπάει και να μας λέει κερδισμένους, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ… δεν είμαστε. Ε, ρε παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Να λέμε ψέματα στον κόσμο;».

Διαβάστε ακόμα: Τα απανωτά καρφιά της Μακρυπούλια για τον ΑΝΤ1 - Η απουσία που σχολιάστηκε

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής σημείωσε: «Εγώ για τα νούμερα μιλάω πάντα μια φορά την σεζόν, στο τέλος, εκεί που κάνουμε ταμείο. Στο σύνολο αυτή εδώ η εκπομπή πάει πάρα, πάρα πολύ καλά και τις περισσότερες ημέρες είναι πρώτη στη ζώνη.

Άρα, στο πόσος κόσμος την βλέπει, η εκπομπή αυτή πάει καλά. Ο περισσότερος κόσμος, συνήθως, βλέπει αυτήν εδώ την εκπομπή. Όμως, στα δυναμικά, πως διάολο τα λένε τα κανάλια, κοινά, κάποιες μέρες πάμε καλά και κάποιες μέρες δεν πάμε καλά. Το 9 με 10, συνήθως, μας ταλαιπωρεί. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μετά τις 10 πάντα παίρνουμε μπρος. Το 9 με 10, συνήθως, είναι αδύναμο σε νούμερα».