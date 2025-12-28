Τα απανωτά καρφιά της Μακρυπούλια για τον ΑΝΤ1 - Η απουσία που σχολιάστηκε

Πολλαπλά μηνύματα έχει στείλει στον ΑΝΤ1 η Ζέτα Μακρυπούλια τα τελευταία 24ωρα με φόντο την αλλαγή ώρας του «Ρουκ Ζουκ» αλλά και την καθυστέρηση της έναρξης των γυρισμάτων της βραδινής της εκπομπής «Moments». Αρχικά ήταν η απουσία της παρουσιάστριας από το βραδινό ζωντανό κομμάτι του «Τηλεμαραθωνίου» στον ΑΝΤ1.

Αν και η Ζέτα εμφανίστηκε μέσω βίντεο η μη εμφάνισή της στο Live προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Ακολούθησε την επόμενη μέρα μίνι δήλωση στο «Breakfast» του STAR «Ναι το «Ρουκ Ζουκ» φέτος άλλαξε ώρα αλλά δεν θα σας κάνω δηλώσεις». Και το αποκορύφωμα ήταν η σκηνή που πρωταγωνίστησε στο επετειακό «Παρά Πέντε». «Εγώ για κάλυψη παρουσιάζω στην ισπανική τηλεόραση το “Ρουκ Ζουκ”. “Ρουκ Θουκ” το λένε εκεί. Να ‘ρθείτε να παίξετε, είναι καταπληκτικό παιχνίδι», είπε η «Αμαλία» απευθυνόμενη στην θρυλική πεντάδα προσθέτοντάς στη συνέχεια με νόημα: «Βέβαια μας άλλαξαν ώρα φέτος. Ας μη μιλήσω καλύτερα».

Κλαίω με την μπηχτή Μακρυπούλιας για Ρουκ Ζουκ και αλλαγή ώρας 🤣🤣🤣 #stoparapente20 #RoukZouk pic.twitter.com/vjBSiCnNYR — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) December 23, 2025

Διαβάστε ακόμα: Ο Γιάννης Μπέζος ανοίγει «Σούπερ Μάρκετ» - Πότε θα τον δούμε στον νέο ρόλο

Στον ΑΝΤ1 υπάρχει προβληματισμός για το timing αν και πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσιάστρια έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν με το κανάλι του Αμαρουσίου. Τα γυρίσματα του «The Moments» έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου με πρώτους καλεσμένους τον Γιώργο Καπουτζίδη, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Μαρία Μπεκατώρου.