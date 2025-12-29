Γιώργος Λιάγκας: «Ο Μαζωνάκης δεν κατέθεσε κανένα ποσό στον τηλεμαραθώνιο»

Το περασμένο Σαββατοκύριακο μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 με την Ελένη Τσολάκη «Πρωινό Σαββατοκύριακο» αποκαλύφθηκε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δώρισε μαζί με τον ξάδελφό του 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο που διοργάνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ από τα παρασκήνια του τηλεμαραθωνίου, ο Νίκος Κουρής ο οποίος συμμετείχε απαντώντας σε τηλεφωνήματα ανέφερε τη συγκεκριμένη πληροφορία στον ρεπόρτερ Αρτ.

«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», είχε πει χαρακτηριστικά ο Νίκος Κουρής.

Η διάψευση από τον Γιώργο Λιάγκα

Ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας (29/12) αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν κατέθεσε κανένα ποσό στον τηλεμαραθώνιο.

«Μιας και μιλήσαμε για το θέμα Μαζωνάκη και επειδή είμαστε στον ΑΝΤ1, θέλω να διορθώσω κάτι, το οποίο έγινε… Δεν είναι κακό, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος ο άνθρωπος, έτσι; Έπαιξε το Σαββατοκύριακο πάρα πάρα πολύ στα sites ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 το ποσό των 20.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να κάνει φιλανθρωπίες και ξέρω εγώ ότι κάνει φιλανθρωπίες, αλήθεια είναι αυτό. Όμως, για να αποκατασταθεί η αλήθεια, δεν κατέθεσε κανένα ποσό ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ακούστε τι έγινε. Κάποιοι επώνυμοι έκατσαν στο τηλεφωνικό κέντρο που είχε στήσει εκεί ο ΑΝΤ1. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο συμπαθέστατος Νίκος Κουρής. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει και λέει «γεια σας, λέγομαι Παναγιώτης Μαζωνάκης και θέλω να καταθέσω 20 χιλιάρικα». Το κλείνει το τηλέφωνο. Ούτε κατέθεσε ποτέ λεφτά και στο τηλέφωνο που είχε αφήσει, έπαιρναν τηλέφωνο πίσω από τον ΑΝΤ1 και δεν τον έβρισκαν ποτέ τον άνθρωπο αυτόν, δεν το σήκωσε.

Είπε ότι είναι ξάδερφος του. Λοιπόν, μπορεί να ήταν πλάκα. Τώρα ο Μαζωνάκης “πουλάει”, οπότε σου λέει ο άλλος είμαι ο Παναγιώτης Μαζωνάκης. Δεν τον βρήκαν τον άνθρωπο, δεν κατατέθηκε ποτέ το ποσό αυτό των 20.000 ευρώ. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος πήρε μόνος του ή έβαλε κάποιον άλλον να βάλει λεφτά ή αν συμμετείχε στον τηλεμαραθώνιο, ωστόσο αυτό που γράφτηκε περί 20.000 ευρώ που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, για να αποκατασταθεί η τάξη, όχι τίποτα άλλο» ξεκαθάρισε ο Γιώργος Λιάγκας.