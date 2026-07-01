Επέστρεψε η Ανθή Βούλγαρη: «Υποδεχόμαστε το ξεπρησμένο περιστέρι», είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος

Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στο Κοινωνία, Ώρα Mega μετά από δύο ημέρες απουσίας λόγω αδιαθεσίας και τόσο η ίδια όσο και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ήταν σε μεγάλα κέφια, αφού από τα πρώτα δευτερόλεπτα της εκπομπής, ξεκίνησαν τα πειράγματα μεταξύ τους με τον δημοσιογράφο να αποκαλεί τη συνεργάτιδά του «ξεπρησμένο περιστέρι».

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, 5:49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου παρακαλώ και υποδεχόμαστε το ξεπρησμένο περιστέρι», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με την Ανθή Βούλγαρη να γελάει και να σχολιάζει με τη σειρά της:

Διαβάστε επίσης - Η περιπέτεια της Ανθής Βούλγαρη και η ατάκα που τρόμαξε τον Χασαπόπουλο: «Έβγαλα σπυράκια σε όλο το σώμα»

«Ξεπρησμένο δεν λες τίποτα. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχουμε, με υγεία να πω να έχουμε όλο το καλοκαίρι και μεγάλη γιορτή σήμερα».

«Των Αγίων Αναργύρων. Βέβαια, ποιος είναι σήμερα χωρίς λεφτά... Όλοι με λεφτά είναι... Οπότε οι Άγιοι Ανάργυροι... Δεν τους γιορτάζουμε και πολύ», ανέφερε ο Χασαπόπουλος με τη Βούλγαρη να εξηγεί: «Οι Ανάργυροι ήταν γιατροί».

«Χωρίς λεφτά δούλευαν, γι’ αυτό τους έλεγαν Ανάργυρους". Σήμερα ποιος δουλεύει χωρίς λεφτά;», τόνισε ο Χασαπόπουλος για να πει η Βούλγαρη:

«Αυτό μας έλειπε, να δουλεύουμε και χωρίς λεφτά. Δεν φτάνει που δουλεύουμε όλη μέρα σαν τα σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνουμε και μικρούς μισθούς».

Σε εκείνο το σημείο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος άρχισε να βήχει ψεύτικα, θέλοντας να την πειράξει που έλειπε δύο ημέρες από την εκπομπή, αλλά και η Ανθή Βούλγαρη δεν το άφησε να πέσει κάτω και του είπε «Ναι, μην πεθάνεις τώρα».

Τα πειράγματα δεν σταμάτησαν ούτε στη συνέχεια, όπως μπορείτε να δείτε στον διάλογο που ακολούθησε μεταξύ των δύο παρουσιαστών:

Χασαπόπουλος: Ποιος δουλεύει κάθε μέρα; Ποιος; Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη ήρθες δουλειά. Τι κάθε μέρα;

Βούλγαρη: Έχουμε και δικαιώματα, αναρρωτική.

Χασαπόπουλος: Έπρεπε, παιδιά, να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα που είπες έβγαλα κάτι σπυράκια, έπρεπε να το καταλάβω. Ήταν προάγγελος αυτό.

Βούλγαρη: Μα έβγαλα στ' αλήθεια. Μισό λεπτό. Άκου τώρα. θα σου πω τι γίνεται. Έχει πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα εκεί κάτω και δεν σηκώνεται.

Χασαπόπουλος: Για σήκωσέ το λίγο. Παιδιά, τι μου ‘πε το πρωί; Προσέξτε τι μου ‘πε το πρωί, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν μπορώ πια, δηλαδή ειλικρινά, ευτυχώς μείναν δέκα μέρες, ευτυχώς. Λέει, δυο μέρες κάθισα στο σπίτι, δεν ξύπνησα το πρωί και ξεπρήστηκα. Τι λες, ρε φίλε; Οι ξεπρησμένοι δεν γιορτάζουνε ποτέ, κατάλαβες; Εμείς τι είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα που ξυπνάμε κάθε πρωί και είμαστε τύμπανο;

Βούλγαρη: Εσύ, εσύ είσαι πρησμένος, η αλήθεια είναι αυτή.

Χασαπόπουλος: Δηλαδή σε αυτή τη ζωή μόνο εσύ έχεις δικαιώματα; Καταλάβατε τι τραβάω;

Βούλγαρη: Θα πάρεις και εσύ. Αλλά να σου πω κάτι; Έχω να σου πω ένα πράγμα: Εγώ θα το ξαναπώ. Αυτό το 6 παρά είναι για το ανοσοποιητικό…

Χασαπόπουλος: Και για το πρήξιμο είναι… Καλά, να σου πω κάτι. Άμα με κολλήσεις, την άλλη εβδομάδα δεν θα 'ρθω καθόλου. Την τελευταία εβδομάδα μόνη σου θα την κλείσεις, στο λέω, και μετά θα 'ρθώ την Παρασκευή και θα πω: "Κοιτάξτε πόσο ξεπρησμένος είμαι".

Σε εκείνο το σημείο η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να περάσει σιγά σιγά στη θεματολογία της εκπομπής, αλλά όταν ενώ είμαστε στην Τετάρτη, εκείνη είπε «Ξεκινάει η εβδομάδα. ξεκινάει, καλά, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας», ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν της «χαρίστηκε» και της πέταξε άλλη μια «μπηχτή» με χιούμορ για τη διήμερη απουσία της, λέγοντας: «Χειρότερο το κάνει».