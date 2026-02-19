Γιώργος Λιάγκας: «Υπάρχει μια εκπομπή που ασχολείται εμμονικά μαζί μου κάθε εβδομάδα»

Το δικό του σχόλιο για την νέα κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Κώστα Παπαχλιμίντζου έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό, μιλώντας για μια δική προσωπική του εμπειρία. Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη εκπομπή, η οποία, όπως είπε, ασχολείται εμμονικά μαζί του.

«Έχει δίκιο ο Γεωργιάδης εδώ. Εγώ δεν παίρνω θέση για το ποιος φταίει ανάμεσα στον Γεωργιάδη και στον Κωστόπουλο. Πάντως έχει δίκιο ότι εξομοιώνουμε το θύμα με τον θύτη. Δηλαδή να πω εγώ ένα παράδειγμα προσωπικό, μια και η τηλεόραση είναι αυτοαναφορική», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και πρόσθεσε:

«Υπάρχει μια εκπομπή, δεν θέλω να πω πάλι το όνομα, μην το αναπαράξω, που με μία εμμονική λογική ασχολείται κάθε εβδομάδα με την αφεντιά μου και αυτή εδώ την εκπομπή. Κάθε εβδομάδα. Βρίσκουν κάτι να πούνε. Εγώ με την εκπομπή τη συγκεκριμένη έχω ασχοληθεί μία-δύο φορές, μόνο όταν υπάρχει ένα θέμα, που ξεπερνάει τα όρια της εκπομπής και γίνεται θέμα συζήτησης σε όλες τις εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης».

Ο παρουσιαστής υποστήριξε πως δεν είναι σωστό να μπλέκεται το όνομα του σε μια κόντρα που δεν δημιουργεί εκείνος, λέγοντας:

«Η εκπομπή, λοιπόν, αυτή όμως, υπάρχει δεν υπάρχει θέμα, βρίσκει πάντα κάτι να πει για μένα. Βγαίνουν λοιπόν κάποια site και λένε: «Η κόντρα του Λιάγκα με την τάδε παρουσιάστρια ή με την τάδε εκπομπή». Γιατί είναι κόντρα; Διαιωνίζεται λέει και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω πει ποτέ εγώ κάτι για την άλλη εκπομπή; Χωρίς λόγο και αιτία; Μόνο όταν υπάρχει ένας λόγος και αιτία, και μια αιτία που βγαίνει απ’ τα όρια μιας εκπομπής με μια άλλη. Η άλλη εκπομπή με μια εμμονή κάθε εβδομάδα ασχολείται με μένα. Εγώ λοιπόν τι φταίω που ασχολείται με εμμονή η άλλη εκπομπή; Δηλαδή γιατί εγώ να έχω μπει σε μια κόντρα, όταν δεν τη δημιουργώ ποτέ εγώ»;