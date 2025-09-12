Μενού

Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα video για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

Το πρώτο βίντεο του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο TikTok μετά την περιπέτειά του

Reader symbol
Newsroom
Ο Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης σε συναυλία | NDP Photo
  • Α-
  • Α+

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μιλήσει απευθείας στο κοινό για όλους και για όλα, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του και την καρδιά του μέσα από το TikTok.

Το κοινό του TikTok τον υποδέχθηκε θερμά, με το πρώτο του video να αναφέρεται όλο νόημα σε όσα βίωσε τον Αύγουστο και να γνωρίζει αμέσως μεγάλη απήχηση.

«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του και τραγουδάει απόσπασμα από την επιτυχία του «Τρελός».

Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης θα δώσει συνέχεια με αλεπάλληλα videos στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και στιγμές του.

Ταυτόχρονα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, με νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records και live εμφανίσεις στην Αθήνα.

@georgemazonakisoriginal

01.Τρελός "Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία" #Μazw #trelos #melenegiwrgo

♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

TV MEDIA