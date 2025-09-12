Γιώργος Μαζωνάκης: Το όλο νόημα video για τη νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μιλήσει απευθείας στο κοινό για όλους και για όλα, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού του και την καρδιά του μέσα από το TikTok.



Το κοινό του TikTok τον υποδέχθηκε θερμά, με το πρώτο του video να αναφέρεται όλο νόημα σε όσα βίωσε τον Αύγουστο και να γνωρίζει αμέσως μεγάλη απήχηση.



«Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του και τραγουδάει απόσπασμα από την επιτυχία του «Τρελός».



Τις επόμενες ημέρες ο Γιώργος Μαζωνάκης θα δώσει συνέχεια με αλεπάλληλα videos στο TikTok, όπου θα μιλά ευθέως για όλα και θα μοιράζεται σκέψεις και στιγμές του.



Ταυτόχρονα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, με νέο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Panik Records και live εμφανίσεις στην Αθήνα.

