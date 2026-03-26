Γιώργος Τσαγκαράκης: Πότε επιστρέφει στην τηλεοπτική εκπομπή του - Δεν θα δημοπρατεί πίνακες

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης αναμένεται να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στην τηλεοπτική του εκπομπή, σύμφωνα με τη Super Κατερίνα, χωρίς, όμως, να δημοπρατεί πίνακες.
Την παραπάνω πληροφορία μετέφερε νωρίτερα σήμερα (26/3) η πρωινή εκπομπή του Alpha με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να αναφέρει ακόμα πως επικοινώνησε ο ίδιος χθες με τον Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος «δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση αυτή τη στιγμή και ότι έχει εμπιστοσύνη στους δικηγόρους του».
Να σημειωθεί ότι οι δικηγόροι του Γιώργου Τσαγκαράκη, όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος της Super Κατερίνα, έχουν κάνει σαφάρι τηλεφωνημάτων και επικοινωνούν με ζωγράφους και κληρονόμους των έργων τέχνης που κατέχει και συγκεντρώνουν πιστοποιητικά γνησιότητας.
