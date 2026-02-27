Γκουντάρας για Καινούργιου: «Τηλεοπτικά κανείς δεν παντρεύεται κανέναν - Την Κατερίνα πάντα τη νοιαζόμουν»

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα ήταν καλεσμένοι χθες Πέμπτη (26/2) στην εκπομπή Status με τον Κωνσταντίνο Καμέα και μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου με την οποία είχαν συνεργαστεί για πολλά χρόνια, αλλά και για την Ελένη Μενεγάκη, της οποίας επίσης υπήρξε στενός συνεργάτης επί σειρά ετών.

«Η Κατερίνα Καινούργιου είναι πιο δροσερή, πιο ανάλαφρη, πιο έξω από την εκπομπή. Η Ελένη Μενεγάκη ήταν η εκπομπή, δεν είναι εύκολο αυτό. Η Κατερίνα έχει μια άλλη φιλοσοφία, είναι πιο χαλαρή», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Όσον αφορά το τέλος της συνεργασίας του με ην Κατερίνα Καινούργιου, ο παρουσιαστής δήλωσε:

«Τηλεοπτικά κανείς δεν παντρεύεται κανέναν. Τελείωσε μια συνεργασία, με πικρία ή χωρίς πικρία τελείωσε. Εγώ πάντα την Κατερίνα την νοιαζόμουν.

Δεν την νοιαζόμουν μόνο τηλεοπτικά, την νοιαζόμουν και ως άνθρωπο. Και τώρα την νοιάζομαι. Δηλαδή, τα πέντε χρόνια που συνεργαστήκαμε, η Κατερίνα ήταν κομμάτι από τη ζωή μου.

Εγώ δεν συμμετέχω μόνο τηλεοπτικά στις εκπομπές που πάω. Αν ο άνθρωπος που έχω απέναντι μου είναι καλός, νοιάζομαι γι’ αυτόν».

«Τελείωσε η συνεργασία. Υπήρχαν διάφορα πράγματα που δεν θέλω να τα αναφέρω. Επειδή περνάει ο χρόνος, τα βάζεις κάτω, τα σταθμίζεις, βλέπεις την Κατερίνα να 'ναι σε μια ευτυχισμένη στιγμή και να περιμένει το παιδάκι της.

Εννοείται πως υπήρξε επικοινωνία γι’ αυτό το γεγονός. Με το που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη, μπορεί να χάρηκα και πιο πολύ από την ίδια.

Γιατί ήξερα πόσο πολύ το ήθελε και ξέρω, επίσης και της το έχω πει, πόσο καλή μανούλα θα γίνει.

Με το καλό, λοιπόν, να φέρει στον κόσμο το κοριτσάκι της και να έχει όλα τα καλά», είπε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Γκουντάρας.