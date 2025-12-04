«Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν ένα ανοιχτό μικρόφωνο στην ΕΡΤ έκανε πανελλήνια μετάδοση της πιο προσωπικής ερώτησης

Μια απίστευτη τηλεοπτική γκάφα που έμεινε κρυφή για δεκαετίες αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Νίκος Χασαπόπουλος: μια φράση που ειπώθηκε για αστείο στο στούντιο της ΕΡΤ, μεταδόθηκε κατά λάθος στον αέρα και «έντυσε» μια βουβή ταινία, προκαλώντας γέλιο σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Νίκος Χασαπόπουλος μοιράστηκε πρόσφατα μια ιστορία που δείχνει πώς οι τηλεοπτικές γκάφες, αν και τη στιγμή που συμβαίνουν μοιάζουν καταστροφικές, με τον καιρό γίνονται κωμικές και αξέχαστες.
Η ΕΡΤ2 ήταν το πρώτο κανάλι που καθιέρωσε, επί ΠΑΣΟΚ, το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα. Ο πρώτος που ανέλαβε με επαγγελματική επιτυχία αυτή τη δουλειά ήταν ο Βασίλης Πουλάκης.
Το δελτίο της νοηματικής ήταν συνήθως μαγνητοσκοπημένο, διάρκειας δέκα λεπτών, και προβαλλόταν λίγο πριν από το κεντρικό δελτίο των 6 μ.μ., ώστε να βγαίνει ταυτόχρονα με το κανονικό.
Ένα απόγευμα, ο Πουλάκης, γνωστός για το χιούμορ και τη χαλαρή του διάθεση, κάθισε στην καρέκλα του στούντιο, χαλάρωσε τη γραβάτα του και απευθύνθηκε στον συμπαρουσιαστή του με μια αυθόρμητη ατάκα: «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»
Η φράση ειπώθηκε για αστείο, ώστε να σπάσει η ένταση στο μικρό στούντιο. Ωστόσο, κανείς δεν είχε αντιληφθεί ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά. Την ίδια στιγμή, η τηλεόραση πρόβαλε μια βουβή ταινία με τον Ροδόλφο Βαλεντίνο και τη Γκρέτα Γκάρμπο. Έτσι, το πανελλήνιο άκουσε ξαφνικά την ατάκα να «ντουμπλάρει» τη σκηνή, σαν να την έλεγε η Σαρίτα Μοντιέλ στον Βαλεντίνο.
Το αποτέλεσμα ήταν ξεκαρδιστικό: μια φράση που ειπώθηκε για να χαλαρώσει το κλίμα στο στούντιο, έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο απρόσμενες και αστείες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης.
