Η μεγάλη πρεμιέρα για το αγαπημένο ριάλιτι μόδας, GNTM, που πραγματοποιήθηκε χθες, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς πολλά φρέσκα πρόσωπα εμφανίστηκαν και έκλεψαν την παράσταση.

Ένα από αυτά ήταν η Μιχαέλα Κράβαρικ, κόρη του γνωστού βολεϊμπολίστα Αντρέι Κράβαρικ που κατάφερε να σαγηνεύσει τους κριτές με την παρουσία της.

Φέτος, το ριάλιτι μόδας ξεκίνησε πολύ δυναμικά, με νέο εντυπωσιακό πλατό αλλά και νέες προσθήκες στους κριτές όπως ο Λάκης Γαβαλάς και ο Έντι Γαβριηλίδης.

Οι κριτές δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους όταν αντίκρυσαν την Μιχαέλα. Το σώμα , το αλαβάστρινο πρόσωπο αλλά και η επαγγελματικού επιπέδου πασαρέλα της τους άφησαν άφωνους, έτσι που πάτησαν ταυτόχρονα το «ναι» ώστε να περάσει στο bootcamp.

«Κατάγομαι από την Σλοβακία, μεγάλωσα στην Θεσσαλονίκη και μένω εκεί με τους γονείς μου. Ασχολούμαι με το μόντελινγκ από τα 16 μου ενώ τώρα είμαι 28», είπε αρχικά η Μιχαέλα παρουσιάζοντας τον εαυτό της.

«Ασχολούμαι με τον αθλητισμό από μικρή. Η διατροφή μου είναι σωστή και από το σπίτι. Παίζω βόλεϊ στη Θεσσαλονίκη στην ομάδα», είπε το μοντέλο λέγοντας μάλιστα πώς αν δεν ασχολούταν με τον χώρο της μόδας, θα ακολουθούσε τα βήματα του πατέρα της.

Σε ερώτηση των κριτών για το πώς προέκυψε η ενασχόληση της με το μόντελινγκ, η Μιχαέλα ανέφερε:

«Όταν ήμουν 16 μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ με το μόντελινγκ. Το σνόμπαρα λίγο στην αρχή γιατί έλεγα ‘εγώ δεν θα βάλω ποτέ φούστες και φορέματα, είναι πολύ κοριτσίστικο’. Έκανα κάστινγκ, δουλειές και κατάλαβα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Μου άρεσε τελικά. Νιώθω πως με κάνει πλήρη η δουλειά αυτή».

Πιο πολύ από όλους, η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενθουσιάστηκε με το μοντέλο λέγοντας: «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος που περιέγραψε το επάγγελμα σωστά. Δείχνει ότι το έχει αντιληφθεί».

Η κριτής πρόσθεσε: «είναι ο ορισμός του κοριτσιού που μπορεί να ερωτευτώ» , για την παίκτρια αναφερόμενη στο tomboy attitude της.

Στο τέλος όταν η Μιχαέλα κατάφερε να αποσπάσει τα τέσσερα «ναι» από τους κριτές, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, την συμβούλεψε: «Είσαι θεά. Σου αξίζουν και τα τέσσερα ''ναι''. Είσαι φοβερή. Λάμπεις ολόκληρη, είσαι μοντελάρα. Μην αλλάξεις τίποτα».