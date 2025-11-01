GNTM: Επικό ξέσπασμα Ζενεβιέβ με παίκτη - «Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο»

Σε επικό ξέσπασμα οδηγήθηκε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, κριτής του φετινού GNTM, όταν παίκτης πόζαρε σαν «πελεκάνος», όπως τον χαρακτήρισε, στην φωτογράφιση για την αποχώρηση.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 31/10 τα μοντέλα βρέθηκαν στο Goethe Institut για την τρίτη δοκιμασία αποχώρησης του διαγωνισμού, όπου τους ζητήθηκε να μεταμορφωθούν σε golden boys και golden girls και να φωτογραφηθούν σαν να είναι υψηλόβαθμα στελέχη μιας πολυεθνικής εταιρείας.



Η Ζενεβιέβ βλέποντας τον Νάρκισσο να ξεκινάει να ποζάρει, αρχικά του επεσήμανε ότι πρέπει να αναδείξει τα ρούχα: «Νάρκισσε θέλεις να γίνεις λίγο το κόνσεπτ και να βγεις από τον Νάρκισσο και να δείξεις και λίγο ρούχα;».

Ο παίκτης συνέχισε να κάνει πόζες που δεν ταίριαζαν με το κόνσεπτ, με αποκορύφωμα μία που έβαζε το ένα πόδι πάνω στο γραφείο έχοντας υψωμένα τα χέρια του. Τότε η Ζενεβιέβ έγινε έξαλλη και τον χαρακτήρισε «πελεκάνο».

«Ποτέ δεν έχω κόψει τιμολόγιο με πελεκάνο. Δεν ξέρω κανέναν διευθυντή, δεν είχα στο σχολείο… Τι είναι αυτό το πελεκάνος;», είπε με υψωμένο τόνο και μιμούμενη την ίδια στιγμή μία από τις πόζες του.

Όλο το πλατό, όπως ήταν φυσικό, ξεκαρδίστηκε στα γέλια, όπως και άλλοι δύο κριτές που παρευρίσκονταν στη φωτογράφιση, ο Λάκης Γαβαλάς και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.