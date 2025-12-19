GNTM: Τα τέσσερα μοντέλα που πέρασαν στον τελικό - Ποια ονόματα είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Στον χθεσινό (18/12) ημιτελικό του GNTM η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε τους τέσσερις φιναλίστ που πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του ριάλιτι μοντέλων που θα προβληθεί σήμερα Παρασκευή (19/12) στις 21.00 στο Star.

Τα έξι μοντέλα που έφτασαν στον τελικό του GNTM 6, αφού άκουσαν τα σχόλια των Άγγελου Μπράτη, Έντι Γαβριηλίδη, Λάκη Γαβαλά, Ζενεβιέβ Μαζαρί και Ηλιάνας Παπαγεωργίου, περίμεναν από την τελευταία να ακούσουν ποια θα είναι η τετράδα του τελικού.

«Στα χέρια μου λοιπόν έχω τέσσερις φωτογραφίες, δεν υπάρχει καλύτερη ή χειρότερη γι' αυτό και δεν υπάρχει αμοιβή σήμερα. Υπάρχει, όμως, η μεγαλύτερη ανταμοιβή αυτή για την οποία έχετε δουλέψει τόσο καιρό. Στα χέρια μου έχω τα τέσσερα εισιτήρια για τον τελικό», είπε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και άρχισε να ανακοινώνει ένα ένα τα ονόματα.

«Στον τελικό του GNTM 6 είναι ο Ανέστης. Το επόμενο μοντέλο που παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό είναι η Ειρήνη. Το επόμενο μοντέλο που περνάει στον τελικό του GNTM 6 είναι η Ξένια», ανακοίνωσε η παρουσιάστρια του GNTM 6 και στη συνέχεια είπε και το όνομα του τελευταίου φιναλίστ.

«Και τώρα συμβαίνει το εξής. Έχω στα χέρια μου ένα μόνο εισιτήριο για τον τελικό και έχω απέναντί μου τρεις: τον Μιχάλη, τον Γιώργο και τη Ραφαηλία», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ παίρνοντας πάσα από ατάκα του Γιώργου συμπλήρωσε: «Και επειδή Γιώργο το έχεις κάνει πολύ καλά, έχεις το τελευταίο εισιτήριο στον τελικό».

Ο Μιχάλης και η Ραφαηλία, το ζευγάρι του GNTM, παραδέχθηκαν πως περίμεναν ότι θα είναι στον τελικό, ενώ σε διάλογο μεταξύ τους, σχολίασαν: «Πες μου λίγο, την αλήθεια, θεωρείς ήταν τυχαίο που φύγαμε μαζί; Είμαστε αδιαμφισβήτητα το καλύτερο ζευγάρι του GNTM».