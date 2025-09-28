GNTM 6: Η Πυργιώτισσα τσιρλίντερ με καταγωγή από τη Ρωσία που ξετρέλανε τους κριτές: Έπαιξε σε ταινία με τον Νταφόε

Είναι 25 ετών, ψηλή, από τον Πύργο Ηλείας αλλά με καταγωγή από τη Ρωσία. Είναι προπονήτρια cheerleading αλλά το καλοκαίρι που μας πέρασε, συμμετείχε ως κομπάρσος σε ισπανική ταινία με πρωταγωνιστή τον διάσημο Γουιλέμ Νταφόε. Ο λόγος για την Ξένια η οποία καταγοήτευσε τους κριτές του GNTM6 και φυσικά πήτα τα πολυπόθητα «ναι».

Έχει ύψος 1,78μ. και δουλεύει παράλληλα και ως μοντέλο με την ίδια να παραδέχεται πως «η εικόνα μου με ταΐζει». Δεν έχει και άδικο, με τους κριτές να υποκλίνονται στις αναλογίες της.

Η Ξένια αποκάλυψε ότι δεν αποχωρίζεται ποτέ το αγαπημένο της λούτρινο αρκουδάκι, που θεωρεί γούρι και το κουβαλάει πάντα μαζί της. Στο πλευρό της βρέθηκε και η μητέρα της, δηλώνοντας περήφανη για την κόρη της. Ωστόσο, η αναφορά στον πατέρα της, που έχει φύγει από τη ζωή, τη συγκίνησε ιδιαίτερα, καθώς, όπως είπε, τον νιώθει πάντα δίπλα της ως «φύλακα άγγελο».

