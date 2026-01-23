Good Job Nicky: «Με τιμά αφάνταστα να με συγκρίνουν με τον Μάικλ Τζάκσον και τον The Weeknd»

Για την συμμετοχή του στους Ημιτελικούς που θα αναδείξουν τον διαγωνιζόμενο που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026, μίλησε ένα από τα «φαβορί», Good Job Nicky, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

«Νιώθω χαρά, εποικοδομητική κούραση και μέχρι έναν βαθμό, ένα πάρα πολύ όμορφο άγχος. Τις τελευταίες δύο μέρες λέω στον εαυτό μου ότι αν δεν “το φοβόμουνα” λίγο, δεν θα το σεβόμουνα κιόλας. Καταλαβαίνω όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μου, το αγαπώ, το εκτιμώ, ευχαριστώ όποιον με στηρίζει εκεί έξω και πραγματικά ανυπομονώ, θέλω να ξυπνήσω και να είναι 13 Φλεβάρη!», είπε αρχικά ο τραγουδιστής για τα συναισθήματά του λίγο πριν τους Ημιτελικούς.

Μιλώντας για το τραγούδι του, «Dark Side Of The Moon» που βρίσκεται στις κορυφαίες επιλογές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας , είπε:

«Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Έλεγα πως έχω ένα τραγούδι που θέλω να το βγάλω για τη Eurovision με πολλή σκέψη, μελετημένο, με κέφι. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Κι αυτό μπορεί να συμβεί. Στην προκειμένη, όταν ολοκληρώθηκε αυτή η δομή το νιώσαμε, είπαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή!»

Στην συνέχεια ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα σχόλια που έχει λάβει για το τραγούδι του, λέγοντας: «Έχω πάρει εκπληκτικό feedback. Ακούω λόγια τα οποία, αν τα επαναλάβω ο ίδιος, ακούγονται λίγο υπερφίαλα. Έχω ακούσει “πω πω Μάικλ Τζάκσον, The Weeknd” και τέτοια πράγματα που με τιμούν αφάνταστα. Δηλαδή, αν είναι να συγκριθώ με κάποιον, ευτυχώς συγκρίνομαι με τέτοια ονόματα. Και Bruno Mars με έχουν πει.

Ο Good Job Nicky, ή αλλιώς Νικόλας Βαρθακούρης, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον πατέρα του, Γιάννη Πάριο, και την γνώμη του για το τραγούδι του:

«Το έχει ακούσει το κομμάτι και του αρέσει πάρα πολύ. Ως στιγμής όλα καλά. Τα περισσότερα σχόλιά του είναι εποικοδομητικά και εντάξει, είναι σχολείο! Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις ένα τέτοιο σχολείο στο σπίτι σου, ανά πάσα ώρα και στιγμή. Οι συμβουλές που μπορώ να πάρω είναι τρομερές. Απλά πρέπει να έχω και εγώ τα αυτιά μου ανοιχτά και το μυαλό μου σφουγγάρι», είπε.