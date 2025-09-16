Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Το 2025 σταρ της τηλεόρασης έχουν γίνει δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και εξήγησε τι εννοούσε με δήλωσή του που αφορούσε επιστροφή του στην πρωινή ζώνη, ενώ σχολίασε και το ποιοι είναι τηλεστάρ σήμερα.

«Παρερμηνεύτηκε η δήλωση μου για τον «Πρωινό Καφέ», είπα ότι αν ποτέ κάνω ξανά πρωινό, θα ήταν στυλ Πρωινού Καφέ και όχι κάτι που να έχει σχέση τόσο πολύ με δημοσιογραφικό, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος και γιατί δεν ξέρω τη δουλειά.

Θα πήγαινα μόνο στη ψυχαγωγία να θυμηθούμε τα παλιά, καλά χρόνια. Δεν έχω κανέναν σκοπό να επιστρέψω», είπε αρχικά ο γνωστός παρουσιαστής.

«Αυτά είναι πάντα όλα σε θεωρητικό επίπεδο όταν με ρωτάνε εάν θα ξαναέκανα πρωινό. Ό,τι κάνω, το θέλω. Άμα δεν το θέλω, δεν θα το κάνω», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Το 2025 σταρ της τηλεόρασης έχουν γίνει δικηγόροι και άνθρωποι της αστυνομίας. Δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν και την κάνουν πάρα πολύ καλά», κατέληξε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.