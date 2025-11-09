Γρηγόρης Αρναούτογλου: Μας σύστησε τον πατέρα του Αναστάσιο μέσα από το The Roadshow

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας σύστησε τον πατέρα του, Αναστάσιο, στο νέο επεισόδιο του The Roadshow που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στον ANT1.

Στο χθεσινό επεισόδιο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ταξίδεψε στο Νομό Ημαθίας και στη στάση του στη Θεσσαλονίκη επεφύλασσε μια έκπληξη στους τηλεθεατές: μια τηλεοπτική συνάντηση με τον πατέρα του.

«Δεν σας ενοχλούμε, κύριε, ε; Συγνώμη, κύριε, που σας βάλαμε στη μέση», είπε με μεγάλη δόση χιούμορ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στον πατέρα του, ο οποίος καθόταν ανάμεσα σε εκείνον και στον συνεργάτη του, Διονύση.

«Διονύση, να σου γνωρίσω, ο μπαμπάς μου. Μιας και ήρθαμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, δώσαμε ραντεβού και με τον κύριο Τάσο! Αναστάσιος Αρναούτογλου. Δείτε τι έκανα, δείτε πατέρα» συμπλήρωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον πατέρα του στο The Roadshow | ANT1

Και φυσικά ήρθε και το πιο χαριτωμένο «παραπονάκι» που μπορεί να κάνει μεταξύ σοβαρού και αστείου κάθε «κλασικός» μπαμπάς στον γιο του: «μετά από τόσο καιρό βέβαια, μόνο στο τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του Αρναούτογλου στον παρουσιαστή.