Γρηγόρης Αρναούτογλου: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιώργο Παπαδάκη καθώς βρέθηκε στο γραφείο του

Δεκαέξι ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έστειλε συγκινητικό μήνυμα για τον χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου καθώς βρέθηκε στα γραφεία του τηλεoπτικού σταθμού του ANT1.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 βρέθηκε στα γραφεία του σταθμού, για το καθιερωμένο μοντάζ των συνεντεύξεων στο «The 2Night Show», και θέλησε να περάσει από το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη.

Μέσα από βίντεο του στο Instagram, ο Αρναούτογλου εξομολογήθηκε πως δεν έχει περάσει ημέρα που να μην σκεφτεί τον δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή:

«Ένιωσα την ανάγκη να κάνω αυτό το βίντεο σήμερα. Είμαστε εδώ στο μοντάζ, αυτός είναι ο διάδρομος, θα κάνω ακριβώς 8 βήματα και θα βρεθώ εδώ. “Καλημέρα Ελλάδα”. Αυτό εδώ ήταν το γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη, είναι το κλειδί πάνω στην πόρτα και το γραφείο του εδώ με τα λουλούδια και τις φωτογραφίες του. Κάθε μέρα περνάει από το μυαλό μου, πολύ δύσκολο», αναφέρει συγκεκριμένα.

«Τόσα χρόνια αυτά τα μέτρα μας ένωναν. Πολύ δύσκολο», είπε στο τέλος.