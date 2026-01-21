Γρηγόρης Πετράκος για αμβλώσεις: «Είναι άσχετοι, είμαι πολύ θυμωμένος με τον μισό ιατρικό κλάδο»

Την γνώμη του για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις κλήθηκε να μοιραστεί ο Γρηγόρης Πετράκος καθώς βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό», υπογραμμίζοντας ότι του άρεσε η ευαισθησία που έδειξε πάνω στο θέμα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προκλήθηκε τόσος ντόρος. Δεν είπε ότι θέλει να βάλει σε διαβούλευση το δικαίωμα των αμβλώσεων, αλλά το ίδιο το θέμα», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Πετράκος.

Ο Γρηγόρης Πετράκος αναφέρθηκε στο θέμα των αμβλώσεων υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζεται με όση ευαισθησία του αρμόζει: «Το θέμα αυτό είναι πολύ ευαίσθητο και θα έπρεπε ως τέτοιο να το αντιμετωπίζουμε όλοι. Εμένα αυτό που με θορυβεί είναι που δεν αντιμετωπίζεται με τέτοια ευαισθησία αυτό το θέμα, αλλά σαν να είναι ένα απλό θέμα δικαιωμάτων. Δηλαδή, το σώμα μου, το δικαίωμά μου.

«Το νομικό κομμάτι στο θέμα της άμβλωσης έχει λυθεί. Το ηθικό, όμως; Αντικειμενικά και ηθικά μιλάμε για τη διακοπή μιας ζωής. Μου άρεσε η ευαισθησία της Μαρίας Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε για τις αμβλώσεις. Είχε μια ντροπή και μια συστολή την ώρα που το έλεγε», συμπλήρωσε.

Σε απάντηση του, όταν ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως την θέση του ιατρικού κλάδου πάνω στο ζήτημα, ο ίδιος είπε : «Αυτοί που το λένε αυτό είναι άσχετοι. Είμαι πολύ θυμωμένος με τον μισό ιατρικό κλάδο. Οι μισοί γιατροί, είναι μόνο γιατροί. Οι άλλοι μισοί είναι άνθρωποι μορφωμένοι, που έχουν διαβάσει και φιλοσοφία. Η ζωή δεν είναι μόνο η ύλη. Ο άνθρωπος είναι μια ψυχή που κατοικεί σε ένα σώμα, όχι ένα σώμα που γεννάει μια ψυχή. Η ψυχή είναι το ανώτερο και αυτό προϋπάρχει».