H εκρηκτική σχέση της Φρίντα Κάλο με τον Ντιέγκο Ριβέρα γίνεται σειρά στο Netflix

Νέα σειρά που θα εμβαθύνει στην παθιασμένη και ταραχώδη σχέση μεταξύ των θρυλικών Μεξικανών καλλιτεχνών Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα ανακοίνωσε το Netflix.

Σε σκηνοθεσία των Πατρίσια Ρίγκεν και Γκάμπριελ Ρίπσταϊν, η σειρά στοχεύει να διερευνήσει πώς η έντονη ιστορία αγάπης, οι προδοσίες και η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα του ζευγαριού διαμορφώθηκαν από την κοινωνική και πολιτική αναταραχή της εποχής τους.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα Rien n’est noir (Τίποτα δεν είναι Μαύρο) της Γαλλίδας συγγραφέως Κλερ Μπερέστ, η σειρά θα έχει ως επικεφαλής σεναριογράφο τη Μαρία Ρενέ Προυντένσιο και την παραγωγή αναλαμβάνει η Μόνικα Λοζάνο της Alebrije Producciones.

Οι δημιουργοί περιγράφουν την αφήγηση ως «βόμβα τυλιγμένη σε μετάξι», χαρακτηρίζοντας την Κάλο ως μια γυναίκα που αρνήθηκε να είναι απλώς μια μούσα, ενώ ο Ριβέρα απεικονίζεται ως ένας άντρας που προσπαθεί να διατηρήσει τη λαμπρότητά του παρά τις βαθιές αντιφάσεις του.

Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημος τίτλος, χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας ή αποφάσεις για το κάστινγκ. Οι σκηνοθέτες έχουν επισημάνει την πρόκληση της εύρεσης ηθοποιών για να υποδυθούν με ακρίβεια τις εμβληματικές προσωπικότητες.