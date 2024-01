H φούστα της Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» πωλήθηκε σε τιμή σοκ - Κόστιζε μόλις 5 δολάρια

Ένα από τα πιο εμβληματικά (και φθηνά) κομμάτια της εμβληματικής γκαρνταρόμπας της Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» μόλις πουλήθηκε για 52.000 δολάρια. Πρόκειται για την εμβληματική φούστα που φορούσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στους τίτλους έναρξης της τηλεοπτικής σειράς «Sex and the City». Η διάσημη τουτού πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Julien's για 52.000 δολάρια.

Η τούλινη φούστα - μια λευκή φούστα με σατέν ζώνη στη μέση - δέχθηκε μία από τις υψηλότερες προσφορές, σύμφωνα με το people.com. Την ξεπέρασε μόνο από ένα βελούδινο κοκτέιλ φόρεμα που φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και το σύνολο Givenchy που φορούσε η Γκρέις Κέλι για να συναντήσει τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και την Τζάκι Κένεντι, τα οποία πωλήθηκαν για 325.000 δολάρια.

Υπολογιζόταν να πωληθεί για 8.000 έως 12.000 δολάρια. Άξιο αναφοράς είναι ότι η σχεδιάστρια κοστουμιών του Sex and the City, Patricia Field αγόρσασε τη φούστα μόλις 5 δολάρια πριν από την πρεμιέρα της σειράς του HBO το 1998.