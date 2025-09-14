H νέα κωμική σειρά του Netflix που υπόσχεται ότι θα κλάψεις από τα γέλια

Σε μια εποχή όπου αρκετοί κωμικοί δημιουργοί είτε έχουν γίνει cancel, είτε δεν έχουν καταφέρει να προσαρμόσουν το χιούμορ τους στην εποχή που ζούμε, η τηλεοπτική κωμωδία δεν περνάει και την καλύτερη εποχή της. Τα «Φιλαράκια» είναι πλέον μια σειρά με 30 χρόνια στην πλάτη της, το Office και το Parks and Recreation έχουν 20 και 14 χρόνια από την πρώτη τους προβολή αντίστοιχα και ακόμα ζεσταίνουν την ψυχούλα μας με το γλυκό και καλόκαρδο χιούμορ τους.

Μπορεί άραγε να υπάρξει μια νέα κωμική σειρά με χαρακτήρες που θα θέλουμε να τους χαρίσουμε μια αγκαλιά, ως ανταπόδοση για τα LOLs που θα μας έχουν προσφέρει;

Δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο.

Η Leanne, η νέα σεναριακή δημιουργία του Τσακ Λόρι (Big Bang Theory) φιλοδοξεί να γίνει αυτή ακριβώς η σίτκομ. Αλληλούια, μπορούμε επιτέλους να μην προχωρήσουμε στο 12ο σερί rewatch του «Ντόλτσε Βίτα».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει στη διάθεση της η εταιρεία Netflix, αυτή η νεά σειρά 16 επεισοδίων φιγουράρει στην κορυφή των προτιμήσεων των χρηστών της πλατφόρμας.

Οι περισσότεροι «καταβροχθίζουν» τα 16 επεισόδια σε δύο μέρες. Στα social media της σειράς, κάποιοι αποκαλύπτουν με χαρά «είχα χρόνια να γελάσω τόσο με μια κωμωδία!» και «είναι τόσο έξυπνο και αστείο! Με εντυπωσιάζει που κανείς δεν έχει μιλήσει γι' αυτο».

Η υπόθεση

Η Λιάν βλέπει τον επί 33 χρόνια σύντροφο της να τη χωρίζει για μια άλλη, νεότερη γυναίκα. Τα πράγματα έρχονται πολύ στραβά στη νέα τους ζωή και οι τρεις πρωταγωνιστές αναγκάζονται να συγκατοικήσουν.

Υπάρχει κάτι αρνητικό σε όλο αυτό;

Είναι η εποχή που όλοι βρίσκουν κάτι σε μια νέα κωμωδία για να γκρινιάξουν και το Leanne δεν ξεφεύγει από τον κανόνα. Το laugh track (τα γέλια κονσέρβα), αυτό το παλαιομοδίτικο εργαλείο των κωμικών σειρών, παίζει κι εδώ και έχει προκαλέσει σχετικά παράπονα στα social media.

ΟΚ, θα το αντέξουμε.