H νέα πρωινή σεζόν ξεκίνησε σε Μega και Action24 - Πώς είπαν καλημέρα οι παρουσιαστές

Με το «hit» του φετινού καλοκαιριού, το «Γλέντι» έκανε πρεμιέρα σήμερα η Κοινωνία Ώρα Mega με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, με τους παρουσιαστές να επιστρέφουν για ακόμη μία χρονιά στο «Μεγάλο Κανάλι».

Μετά τις πανοραμικές λήψεις με drone πάνω από την Αθήνα και βίντεο από τα παρασκήνια, οι κεντρικές κάμερες «κέντραραν» στους παρουσιαστές του «Κοινωνία Ώρα Mega» που καλημέρισαν -για ακόμη έναν χρόνο- το κοινό τους.

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, 05 και 46 πρώτα λεπτά. Καλό μήνα να έχουμε, εμείς επιστρέψαμε» είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, την ώρα που η Ανθή Βούλγαρη, χορεύοντας στους ρυθμούς του «Γλεντιού» καταχειροκροτήθηκε.

«Έπρεπε να έρθουμε για να χορέψουμε. Εγώ δεν το έχω ακούσει το τραγούδι, γιατί ακούω μόνο για κουκουβάγιες. Είναι πάρα πολύ ωραίο» παραδέχθηκε η Ανθή Βούλγαρη μιλώντας για τη νέα καθημερινότητά της.

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη ευχήθηκε σε όλες όσες γιορτάζουν για τη γιορτή τους, την ώρα που τα φιλοφρονητικά σχόλια -για το στιλ των παρουσιαστών- δεν έλειψαν από το «μενού» της πρεμιέρας του «Κοινωνία Ώρα Mega».

Mega, Action24: Πώς είπαν καλημέρα οι παρουσιαστές

Λίγο πιο βόρεια, στα στούντιο του Action24 τα πράγματα ήταν σχεδόν ίδια, καθώς Νίκος Υποφάντης και Αλεξάνδρα Καϋμένου στην πρωινή ζώνη του καναλιού, καλημέρισαν το κοινό τους με χορό και το «Γλέντι».

Οι δύο παρουσιαστές «εγκαινίασαν» την πρωινή ζώνη του Action24, ευχόμενοι καλή σεζόν, με καλές ειδήσεις και υγεία, επαναλαμβάνοντας μάλιστα τη δεύτερη ευχή γιατί, όπως είπε ο Νίκος Υποφάντης, «τις έχουμε και τις έχετε ανάγκη».