H ζάμπλουτη Κάρι του And Just Like That δεν θυμίζει την ηρωίδα του Sex and the City

Μπορεί το Just Like That, το σίκουελ του Sex and the City, να ήταν πέρσι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα του HBO Max (πλέον Max) και η σειρά να πήρε το πράσινο φως για δεύτερη σεζόν, όμως, ήδη από πέρσυ οι φανατικοί θαυμαστές του franchise γκρίνιαζαν έντονα για όσα έβλεπαν στην οθόνη τους.

Λίγο η απουσία της «Σαμάνθα» Κιμ Κατράλ, η οποία είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να ενσαρκώσει ξανά τον ρόλο που την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο (αν και φέτος θα κάνει τελικό ένα cameo), λίγο ο θάνατος του Mr. Big, λίγο το γεγονός ότι η ατμόσφαιρα στο And Just Like That δεν θύμιζε σε τίποτα την ατμόσφαιρα του Sex and the City που αγάπησε το κοινό στα late ‘90s, όπως σχολίαζαν οι τηλεθεατές στα social media, η νέα σειρά δέχθηκε αυστηρή κριτική.

Ωστόσο, ένα στοιχείο που φέρεται να έχει ξενερώσει τους φαν του franchise, σύμφωνα με το AVClub, είναι το γεγονός ότι η «Κάρι» Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μετά τον θάνατο του Big, έγινε ζάμπλουτη και φέρεται τελείως διαφορετικά συγκριτικά με τις έξι σεζόν του Sex and the City.

Τότε η ίδια είχε μια πολύ κακή σχέση με το χρήμα, με αποτέλεσμα να μην έχει καθόλου οικονομίες, κάτι που είχε επισημάνει σε επεισόδιο της σειράς και σίγουρα το κοινό μπορούσε να βρει ένα σημείο αναφοράς ακόμα και αν το γενικότερο lifestyle της σίγουρα διέφερε από αυτό μιας μέσης γυναίκας. Παρά τις όποιες διαφορές και υπερβολές για χάρη του σεναρίου, η πρωταγωνίστρια της σειράς παρέμενε κάπως προσγειωμένη.

Στο παρελθόν η Κάρι φοβόταν μη χάσει το αγαπημένο της διαμέρισμα στο Μανχάταν λόγω οικονομικών δυσκολιών, ενώ τώρα που έχει βουτηχτεί στα πλούτη μπορεί μέσα σε λίγες ημέρες να αγοράσει και να πουλήσει ένα διαμέρισμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Από κει που οι τηλεθεατές την είχαν δει να μην θέλει να ξοδεύει λεφτά σε ένα δείπνο για να μπορέσει να αγοράσει τα τεύχη της Vogue, τώρα μπορεί να πέσει πάνω στην Άννα Γουίντουρ στο Met Gala ή να έχει στην ντουλάπα της ένα φόρεμα της Βίβιαν Γουέστγουντ.

Αυτή η αλλαγή στο status της δείχνει να έχει ξενερώσει τους τηλεθεατές, αφού πλέον η Κάρι δεν κυνηγάει την καριέρα της - γιατί απλά δεν έχει λόγο να το κάνει με τόσα χρήματα που έχει - και η όποια επαγγελματική της ενασχόληση συνοδεύεται από παγωμάρα και μάλλον έλλειψη κινήτρου, κάτι που δεν θυμίζει σε τίποτα την Κάρι του Sex and the City.

Έτσι, η ηρωίδα, με την οποία πολλές γυναίκες στα τέλη των '90s και αρχές των '00s ταυτίζονταν και συνήθιζαν να λένε «είμαι μια Κάρι» έχει γίνει απλώς άλλη μια πλούσια λευκή γυναίκα, ο ακριβής τύπος γυναίκας που συνήθιζε να κοροϊδεύει και αυτά μόνο απαατήρητα δεν περνάνει από τους φαν.