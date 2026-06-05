H Ζήνα Κουτσελίνη προετοιμάζει το έδαφος: Ο τίτλος και η ώρα έναρξης της νέας εκπομπής

Καθώς οδεύουμε στη λήξη της τηλεοπτικής σεζόν η Ζήνα Κουτσελίνη οδεύει προς την ολοκλήρωση της 11ετους πορείας της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και παράλληλα ξεκινά την προετοιμασία της νέας της εκπομπής. Οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές με μέλη της υπάρχουσας συντακτικής της ομάδας με προτεραιότητα αυτούς που θα συνεχίσουν στην εκπομπή. Σχεδόν βέβαιο θεωρείται πως η επιτελική ομάδα δεν θα αλλάξει αντίθετα θα ενισχυθεί ίσως και με την ύπαρξη ενός προσώπου που γνωρίζει καλά το κομμάτι της ψυχαγωγίας.

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Η εκπομπή δεν θα απωλέσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα ωστόσο και η ψυχαγωγία θα καταλαμβάνει σημαντικό κομμάτι. Η ποσόστωση δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Επίσης υπάρχει η σκέψη για δύο πάνελ ένα ενημερωτικό και ένα ψυχαγωγικό. Τέλος φαίνεται πως κλειδώσει η ώρα έναρξης και θα είναι στις 10.00. Προσεχώς θα αποφασιστεί ο τίτλος της εκπομπής για την οποία θα κατασκευαστεί νέο τηλεοπτικό πλατό.