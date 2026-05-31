Η επόμενη μέρα στο Star για την Ζήνα Κουτσελίνη: Ο νέος τίτλος και η αλήθεια για τους συνεργάτες

Σε τροχιά της υλοποίησης των αλλαγών που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έχει μπει πλέον το STAR μετά την αποδοχή της πρότασης προς τη Ζήνα Κουτσελίνη η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια να αναλάβει την πρωινή ζώνη του σταθμού.

Η διάρκεια της εκπομπής θα είναι τρίωρη, το περιεχόμενο infotainment ωστόσο η ώρα έναρξης και λήξης θα αποφασιστεί από το κανάλι βάσει του στρατηγικού του σχεδιασμού. Κατά πάσα πιθανότητα η εκπομπή θα ξεκινά στις 10.00 και θα ολοκληρώνεται στις 13.15 ωστόσο αυτό θα «κλειδώσει» στο επόμενο ραντεβού της Ζήνας Κουτσελίνη με το STAR. Όσον αφορά στον τίτλο της εκπομπής δεν διατηρείται. Το brand «Αλήθειες με τη Ζήνα» κλείνει τον 11ετη κύκλο του στο τέλος της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου.

Φυσικά το κοινωνικό ρεπορτάζ παραμένει ο βασικός κορμός (ελεύθερο, αστυνομικό, δικαστικό) της νέας εκπομπής η οποία ωστόσο θα εμπλουτιστεί και με ψυχαγωγία και φυσικά στο κομμάτι αυτό θα λειτουργεί υποστηρικτικά και προς τα μεγάλα ψυχαγωγικά πρότζεκτς του τηλεοπτικού σταθμού της Κάτω Κηφισιάς. Η ομάδα των συνεργατών δεν έχει αποφασιστεί και όσα ονόματα διακινήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν πρόκειται να υπάρξουν προσεγγίσεις στο μέλλον.

Στην παρούσα φάση άμεση προτεραιότητα της Ζήνας Κουτσελίνη είναι να ενημερώσει τους συνεργάτες της υπάρχουσας ομάδας της για το ποιοι συνεχίσουν και ποιοι όχι. Επίσης ενδέχεται να αξιοποιηθούν και πρόσωπα από τη συντακτική ομάδα του «Breakfast» το οποίο κλείνει οριστικά τον 4ετη κύκλο του την Παρασκευή 3 Ιουλίου.