Χαμός στο Survivor με τους Αθηναίους: «Μας έχει κάνει τα νεύρα ζαρτιέρες!» - Η επίθεση στη Μαντίσα

Αρκετά ήταν τα νεύρα στην κόκκινη ομάδα του Survivor μετά το αγώνισμα ασυλίας με τη Μαντίσα να δέχεται τα «πυρά» των συμπαικτών της.

«Είσαι πολύ έξυπνη. Μην ειρωνεύεσαι. Αν σε ειρωνευτώ σε έστειλα. Σου μιλάω σοβαρά. Είσαι έξυπνη και ξέρεις τι έκανες, ανακάτεψες κατευθείαν τα νερά. Δεν μιλούσε κανείς σε κανέναν και πήγες κατευθείαν και μας έκανες να πιάσουμε κουβέντα και να τα πούμε όλα αυτά» την κατηγόρησε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος δηλώνοντας ότι «εύχομαι να μπει σε μονομαχία, να τσιτώσει, να καταλάβει ότι πρέπει να πατήσει φρένο. Μας έχει σπάσει τα νεύρα. Μας έχει κάνει τα νεύρα ζαρτιέρες. Δεν αντέχουμε άλλο».

«Μη μου λες εμένα πώς μιλάω!» διαμαρτυρήθηκε η Μαντίσα.

«Προσπαθούμε κορίτσι μου να σου κάνουμε pampering να ηρεμίσεις», συνέχισε εκείνος.

«Δεν το χρειάζομαι. Άσε με να μιλάω όπως πιστεύω. Μιλάω με γεγονότα όχι υποθετικά» απάντησε εκείνη.

Η ένταση συνεχίστηκε με τη Μαντίσα να σχολιάζει στον Δημήτρη: «Με κουράζει η φωνή σου», προκαλώντας τον εκνευρισμό του: »«Να! Που κάθομαι και ασχολούμαι μαζί σου. Σε κουράζει η φωνή μου νούμερο, ε νούμερο! Ασχολούμαστε 30 και 40 χρονών άνθρωποι μαζί σου».

Την ίδια θέση εναντίον της Μαντίσας είχε και ο Βαλάντης Πάκος ο οποίος εξήγησε: «Προσπαθεί τον άλλο να τον φτάσει στα όριά του. Να πει την άσχημη κουβέντα ή την άσχημη λέξη ή να τη χαρακτηρίσει κάπως για να γίνει πάλι θύμα. Δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι. Είπα δύο κουβέντες, τελείωσα. Κουράστηκα!».

Από την πλευρά της η Μαντίσα σχολίασε on camera ότι θα χάσει το μυαλό της γιατί εκείνη ψηφίζει όποιον της δημιουργεί πρόβλημα ή αγωνιστικά.

Ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση

Δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση μετά τη Μαντίσα είναι ο Βαλάντης Πάκος. «Ήταν η σειρά μου. Αγωνιστικά την τελευταία εβδομάδα δεν ήμασταν και στα καλύτερά μας».